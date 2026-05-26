Путин и Токаев встретятся в формате тет-а-тет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретятся в формате тет-а-тет и проведут неформальный дружеский обед.
- Встреча состоится 27 мая в резиденции президента Казахстана "Кедровый дом".
- Лидеры обсудят повестку дня предстоящего государственного визита и мероприятия саммита ЕАЭС.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду встретятся в формате тет-а-тет, проведут неформальный дружеский обед, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Владимир Путин прибудет в столицу Казахстана во второй половине дня, 27 мая, вечером. В аэропорту его будет встречать президент Казахстана Токаев. И после встречи они поедут в резиденцию президента Казахстана, в Кедровый дом, где пройдет неофициальный дружеский обед двух лидеров в формате тет-а-тет", - сказал Ушаков журналистам.
Он отметил, что в ходе обеда лидеры обсудят повестку дня и предстоящего на государственного визита и мероприятия саммита ЕАЭС.
Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27-29 мая. Он планирует в среду вечером прилететь в Астану и пообщаться с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а уже в четверг принять участие в саммите ЕАЭС.