В Кремле рассказали о программе визита Путина в Казахстан

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27-29 мая.

Он станет уже вторым, вопреки протокольной практике.

С казахстанским коллегой президент планирует обсудить ключевые аспекты развития двусторонних отношений в различных сферах.

Планируется подписание 16 документов, включая совместное заявление об основах дружбы и добрососедства.

Также будут заключены соглашения по проекту создания АЭС в Казахстане.

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Владимир Путин во время визита в Казахстан 27-29 мая обменяется мнениями по актуальным региональным и международным темам с лидером страны Касым-Жомартом Токаевым, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

"Главы государств поприветствуют друг друга лично, а затем поприветствуют сопровождающие их делегации. Естественно, присутствие почетного караула. Планируется также пролет самолетов с российским триколором и так далее. Все эти вещи сопутствуют государственному визиту", — рассказал он.

В четверг лидеры проведут переговоры в узком и расширенном форматах. Они планируют обсудить ключевые аспекты развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах.

ЕАЭС — вступить в Евросоюз. В узком составе они, помимо прочего, уделят внимание намерениям Армении — члена— вступить в Евросоюз.

Путин уже неоднократно публично обозначал наше отношение к планам Армении. Подчеркивал, что членство одновременно в двух объединениях просто невозможно, это не получится", — напомнил помощник президента.

Затем состоится церемония подписания документов. Всего их подготовили 16, в том числе совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов. Кроме того, ожидается заключение соглашения по проекту создания АЭС в Казахстане . После официальной части главы государств выйдут к представителям прессы.

Эта поездка станет для российского лидера уже вторым государственным визитом, вопреки протокольной практике.

"В рамках одного президентского срока проводится, как правило, один государственный визит. Но поскольку я уже упомянул этот визит как второй государственный, это призвано по предложению казахских друзей подчеркнуть беспрецедентно высокие уровни отношений наших двух стран", — пояснил Ушаков.

Путин также примет участие в работе V Евразийского экономического форума в Казахстане. Он проходит на площадке Конгресс-центра Астаны. Тема в этом году — "ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект". Архитектура ЕЭФ-2026 включает порядка 30 мероприятий.