Путин и Токаев 28 мая проведут переговоры в узком и расширенном форматах

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 мая проведут переговоры в Астане в узком и расширенном форматах, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Президент РФ посетит Казахстан с государственным визитом 27-29 мая. В четверг, 28 мая состоятся российско-казахстанские переговоры на высшем уровне, отметил Ушаков

"Переговоры пройдут в двух форматах - в узком составе, а затем в расширенном", - сказал Ушаков журналистам.