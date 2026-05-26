Рейтинг@Mail.ru
Путин и Токаев 28 мая проведут переговоры в узком и расширенном форматах - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:02 26.05.2026
Путин и Токаев 28 мая проведут переговоры в узком и расширенном форматах

Ушаков: Путин и Токаев 28 мая проведут переговоры в узком и расширенном форматах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27–29 мая.
  • 28 мая в Астане пройдут переговоры Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в узком и расширенном форматах.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 мая проведут переговоры в Астане в узком и расширенном форматах, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Президент РФ посетит Казахстан с государственным визитом 27-29 мая. В четверг, 28 мая состоятся российско-казахстанские переговоры на высшем уровне, отметил Ушаков.
"Переговоры пройдут в двух форматах - в узком составе, а затем в расширенном", - сказал Ушаков журналистам.
Он уточнил, что лидеры в ходе встречи планируют обсудить ключевые аспекты развития отношений двух стран в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Путин начнет госвизит в Казахстан с общения с Токаевым, сообщил Песков
Вчера, 13:19
 
В миреРоссияКазахстанАстанаКасым-Жомарт ТокаевЮрий УшаковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала