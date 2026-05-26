МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил активное сотрудничество России и Казахстана в энергетике.
"Активно развивается российско-казахстанское сотрудничество в энергетике. За счет работы Каспийского трубопроводного консорциума через территорию России обеспечиваются поставки более 80% совокупного экспорта казахстанской нефти на мировые рынки", - написал Путин в статье "Россия - Казахстан: союз в сердце Евразии", опубликованной в газете "Казахстанская правда".