Синоптик рассказал, какая погода ждет гостей ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая – РИА Новости. Комфортная погода с температурой на уровне плюс 15-20 градусов без сильного ветра ожидается в Санкт-Петербурге в дни проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 3-6 июня, сообщил РИА Новости главный синоптик города Александр Колесов.

« "Однозначно ожидается теплая погода, поскольку повышение температуры в городе начнется уже 30-31 мая. К 3 июня температурный фон составит, я думаю, не менее плюс 15-20 градусов, и сильного ветра не прогнозируется", - сказал Колесов

По его словам, также в период ПМЭФ не ожидается и сильных дождей.

"Конечно, они пройдут под влиянием очередного циклона, но будут кратковременными", - уточнил синоптик.