Синоптик рассказал, какая погода ждет гостей ПМЭФ - РИА Новости, 26.05.2026
08:21 26.05.2026
Синоптик рассказал, какая погода ждет гостей ПМЭФ

Синоптик Колесов: в Петербурге во время ПМЭФ ожидается теплая погода

© Depositphotos.com / AnmFoto
Вид Невы. Санкт-Петербург, Россия
© Depositphotos.com / AnmFoto
Вид Невы. Санкт-Петербург, Россия. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Санкт-Петербурге в дни проведения ПМЭФ 3–6 июня ожидается комфортная погода.
  • Температура воздуха составит около +15–20 градусов.
  • Сильного ветра и сильных дождей не прогнозируется.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая – РИА Новости. Комфортная погода с температурой на уровне плюс 15-20 градусов без сильного ветра ожидается в Санкт-Петербурге в дни проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 3-6 июня, сообщил РИА Новости главный синоптик города Александр Колесов.
"Однозначно ожидается теплая погода, поскольку повышение температуры в городе начнется уже 30-31 мая. К 3 июня температурный фон составит, я думаю, не менее плюс 15-20 градусов, и сильного ветра не прогнозируется", - сказал Колесов.
По его словам, также в период ПМЭФ не ожидается и сильных дождей.
"Конечно, они пройдут под влиянием очередного циклона, но будут кратковременными", - уточнил синоптик.
Петербургский международный экономический форум в 2026 году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
