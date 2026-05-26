Рейтинг@Mail.ru
МИД ФРГ вызвал посла России после рекомендации иностранцам покинуть Киев - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:17 26.05.2026
МИД ФРГ вызвал посла России после рекомендации иностранцам покинуть Киев

МИД ФРГ вызвал российского посла после ударов ВС РФ по объектам ВПК в Киеве

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла Сергея Нечаева после ответных ударов России по объектам ВПК в Киеве.
БЕРЛИН, 26 мая - РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла Сергея Нечаева после ответных ударов России по объектам ВПК в Киеве и предупреждения МИД РФ о необходимости персоналу посольств покинуть Киев.
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.
"Сегодня мы вызвали посла России", - сообщил МИД ФРГ в соцсети X.
Как утверждает МИД Германии, он "дал понять России", что продолжит поддержку Киева.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Кремль пока не располагает информацией о реакции США на удар по ВПК в Киеве
Вчера, 13:17
 
В миреКиевРоссияЛуганская Народная РеспубликаСергей Нечаев (дипломат)Леонид ПасечникМИД ГерманииВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала