МИД ФРГ вызвал посла России после рекомендации иностранцам покинуть Киев

- Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла Сергея Нечаева после ответных ударов России по объектам ВПК в Киеве.
БЕРЛИН, 26 мая - РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла Сергея Нечаева после ответных ударов России по объектам ВПК в Киеве и предупреждения МИД РФ о необходимости персоналу посольств покинуть Киев.
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.
"Сегодня мы вызвали посла России", - сообщил МИД ФРГ в соцсети X.
Как утверждает МИД Германии, он "дал понять России", что продолжит поддержку Киева.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.