МИД ФРГ вызвал посла России после рекомендации иностранцам покинуть Киев

БЕРЛИН, 26 мая - РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла Сергея Нечаева после ответных ударов России по объектам ВПК в Киеве и предупреждения МИД РФ о необходимости персоналу посольств покинуть Киев.