"Интер Майами" сообщил о мышечной травме у Месси перед стартом ЧМ-2026

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси выбыл из-за мышечного дискомфорта, сообщается на сайте клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).

Аргентинец был заменен в воскресенье по ходу матча с "Филадельфией Юнион" (6:4) из-за физического дискомфорта. По итогам обследования у 38-летнего игрока была выявлена перегрузка, связанная с мышечной усталостью в левом подколенном сухожилии. Сроки восстановления клуб сообщит позднее.

На данный момент сборная Аргентины еще не объявила итоговый состав на чемпионат мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля. На мировом первенстве в США, Канаде и Мексике действующие чемпионы сыграют в группе J с командами Алжира, Австрии и Иордании.