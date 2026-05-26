"Интер Майами" сообщил о мышечной травме у Месси перед стартом ЧМ-2026

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси выбыл из-за мышечного дискомфорта, сообщается на сайте клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Аргентинец был заменен в воскресенье по ходу матча с "Филадельфией Юнион" (6:4) из-за физического дискомфорта. По итогам обследования у 38-летнего игрока была выявлена перегрузка, связанная с мышечной усталостью в левом подколенном сухожилии. Сроки восстановления клуб сообщит позднее.
На данный момент сборная Аргентины еще не объявила итоговый состав на чемпионат мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля. На мировом первенстве в США, Канаде и Мексике действующие чемпионы сыграют в группе J с командами Алжира, Австрии и Иордании.
Месси является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, "Барселоны" и сборной Аргентины. Вместе с национальной командой он выиграл два Кубка Америки (2021, 2024), "Финалиссиму" (2022) и чемпионат мира в 2022 году. Нападающий является восьмикратным обладателем "Золотого мяча".