"Интер Майами" сообщил о мышечной травме у Месси перед стартом ЧМ-2026
07:40 26.05.2026 (обновлено: 07:41 26.05.2026)
"Интер Майами" сообщил о мышечной травме у Месси перед стартом ЧМ-2026

© Фотография из соцсетей Лионель Месси
Лионель Месси
© Фотография из соцсетей
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лионель Месси выбыл из-за перегрузки, связанной с мышечной усталостью в левом подколенном сухожилии.
  • Сроки восстановления игрока пока не известны.
  • Сборная Аргентины еще не объявила итоговый состав на чемпионат мира 2026 года.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси выбыл из-за мышечного дискомфорта, сообщается на сайте клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Аргентинец был заменен в воскресенье по ходу матча с "Филадельфией Юнион" (6:4) из-за физического дискомфорта. По итогам обследования у 38-летнего игрока была выявлена перегрузка, связанная с мышечной усталостью в левом подколенном сухожилии. Сроки восстановления клуб сообщит позднее.
На данный момент сборная Аргентины еще не объявила итоговый состав на чемпионат мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля. На мировом первенстве в США, Канаде и Мексике действующие чемпионы сыграют в группе J с командами Алжира, Австрии и Иордании.
Месси является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, "Барселоны" и сборной Аргентины. Вместе с национальной командой он выиграл два Кубка Америки (2021, 2024), "Финалиссиму" (2022) и чемпионат мира в 2022 году. Нападающий является восьмикратным обладателем "Золотого мяча".
