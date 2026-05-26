В Ленобласти прошел конкурс для студентов на работу в органах власти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости. Конкурс для студентов, которые хотят работать в органах власти, прошел в администрации Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Сегодня в Галерее Славы администрации Ленинградской области прошел конкурс для студентов, желающих поступить на гражданскую службу. Комиссия, представители комитетов и управлений администрации области экзаменовали студентов на их готовность работать в органах власти Ленобласти и жить ее интересами", - сообщает пресс-служба.

Конкурс включает в себя тестирование на знание законодательства государственной гражданской службы, русского языка, истории и социально-экономического положения региона, личное собеседование. В этом году оно проводится в формате защиты проектов на различные темы: от новых мероприятий по повышению привлекательности госслужбы до новых цифровых систем для подрядчиков на стройках Ленобласти.

"Ленинградская область заинтересована в привлечении молодых специалистов, так как свежий взгляд на привычные процессы, креативность, гибкость мышления — все это способствует повышению эффективности госуправления. Молодежь лучше понимает потребности сверстников, а это, в свою очередь, помогает разрабатывать более релевантные молодежные, образовательные, социальные программы и находить современные решения", - рассказала первый вице-губернатор Ленинградской области области Алла Астратова.