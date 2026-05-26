"Югра" стала чемпионом России по хоккею

19:29 26.05.2026
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Ханты-мансийская "Югра" обыграла воскресенский "Химик" в пятом матче финальной серии Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) и стала чемпионом страны.
Встреча прошла в Ханты-Мансийске и завершилась со счетом 4:0 (0:0, 1:0, 3:0) в пользу хозяев, у которых отличились Максим Казаков (38-я минута), Алексей Макеев (46, 57) и Вадим Фаттахов (58).
"Югра" выиграла серию со счетом 4-1 и стала двукратным чемпионом ВХЛ. Ранее команда выигрывала Кубок Петрова в сезоне-2020/21.
В августе 2024 года правление Федерации хоккея России (ФХР) приняло решение делегировать ВХЛ права на проведение чемпионата России среди мужских команд.
