Чемпионат мира по футболу 2026

Хакими и Диас попали в заявку сборной Марокко на чемпионат мира

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде, сборная Марокко сыграет в группе C против команд Бразилии, Шотландии и Гаити.

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Защитник Ашраф Хакими из французского "Пари Сен-Жермен" и атакующий полузащитник "Реала" Браим Диас попали в финальную заявку сборной Марокко на чемпионат мира по футболу, сообщает на своем сайте Королевская марокканская футбольная федерация.

В состав также попали Нуссаир Мазрауи ("Манчестер Юнайтед", Англия), Шади Риад ("Кристал Пэлас", Англия), Исса Диоп ("Фулхэм", Англия), Нил Эль-Айнауи ("Рома", Италия), Билал Эль-Ханнус ("Штутгарт", Германия) и другие.