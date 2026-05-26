Гросси поздравил Токаева с началом развития атомной энергетики

АСТАНА, 26 мая - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, прибывший с визитом в Астану, в разговоре с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым поздравил республику с началом реализации программы развития атомной энергетики, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
"Генеральный директор (МАГАТЭ - ред.) поздравил нашу страну с началом реализации программы развития атомной энергетики, решение о которой было принято по итогам общенационального референдума по вопросу строительства АЭС", - говорится в сообщении.