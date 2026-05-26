"Будет непросто": игрок сборной России высказался о матче с египтянами - РИА Новости Спорт, 26.05.2026
"Будет непросто": игрок сборной России высказался о матче с египтянами

Петров: сборная России будет играть с египтянами на победу

  • Полузащитник сборной России Максим Петров заявил, что национальная команда в выездном товарищеском матче с египтянами будет играть только на победу.
  • Встреча пройдет 28 мая в Каире.
КАИР, 26 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Полузащитник сборной России по футболу Максим Петров заявил РИА Новости, что национальная команда в выездном товарищеском матче с египтянами будет играть только на победу.
Товарищеский матч между сборными России и Египта пройдет 28 мая в Каире. Начало встречи запланировано на 21:00 мск.
"Сборная Египта - очень мастеровитая команда с классным подбором футболистов. Будет очень непросто. С ходу не скажу, кого, кроме Мохамеда Салаха и Омара Мармуша (выступают в Английской премьер-лиге за "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" - прим. ред.), мог бы выделить. Мы разбирали команду, она очень целостная. Мы едем за победой, будем играть только на нее", - сказал Петров.
Сборная Египта сыграет с россиянами в рамках подготовки к чемпионату мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике. На групповом этапе турнира эта команда встретится со сборными Бельгии, Ирана и Новой Зеландии.
