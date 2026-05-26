"Будет непросто": игрок сборной России высказался о матче с египтянами

КАИР, 26 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Полузащитник сборной России по футболу Максим Петров заявил РИА Новости, что национальная команда в выездном товарищеском матче с египтянами будет играть только на победу.
"Сборная Египта - очень мастеровитая команда с классным подбором футболистов. Будет очень непросто. С ходу не скажу, кого, кроме Мохамеда Салаха и Омара Мармуша (выступают в Английской премьер-лиге за "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" - прим. ред.), мог бы выделить. Мы разбирали команду, она очень целостная. Мы едем за победой, будем играть только на нее", - сказал Петров.