Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евросоюз продолжает подготовку очередного пакета санкций против России.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен исключила возможное снятие ограничений на импорт российских и белорусских удобрений.
БРЮССЕЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Евросоюз продолжает подготовку очередного пакета санкций против России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Литве.
Она также утверждает, что экономика России "страдает" от санкций, а граждане якобы "ощущают экономические последствия" конфликта в своей повседневной жизни.
"Экономика России все больше страдает от наших жестких санкций. Мы уже сейчас готовим следующий пакет. Что также интересно - это, что россияне все больше ощущают на себе экономические последствия войны, в своей повседневной жизни", - заявила глава Еврокомиссии.
Она также исключила возможное снятие ограничений на импорт российских и белорусских удобрений.
"Я не считаю, что сейчас время снимать ограничения", - сказала она на вопрос журналистов о том, стоит ли прислушаться к призывам восточноевропейских стран о снятии таких ограничений.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
