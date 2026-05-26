В "Акроне" рассказали, когда выберут главного тренера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Руководство тольяттинского футбольного клуба "Акрон" в течение ближайшей недели выберет нового главного тренера команды.
- Заур Тедеев уволился из клуба после поражения от "Крыльев Советов".
- В шорт-лист на должность главного тренера входят порядка пяти специалистов, как российских, так и иностранных.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Руководство тольяттинского футбольного клуба "Акрон" в течение ближайшей недели выберет, кто станет новым главным тренером команды, сообщили РИА Новости в пресс-службе клуба.
После разгромного поражения от самарских "Крыльев Советов" (1:4), произошедшего 17 мая, пост главного тренера "Акрона" оставил Заур Тедеев. На период стыковых матчей его заменил Мурат Искаков. После этого вместе с Искаковым из команды ушли Илья Калашников, Расул Шайхов, Владимир Савченко и Александр Аброскин. Ранее генеральный директор тольяттинского футбольного клуба Константин Клюшев сообщил РИА Новости, что в шорт-лист на должность главного тренера входят порядка пяти специалистов.
"Руководство вступило в активный переговорный процесс с кандидатами. В течение ближайшей недели выбор будет сделан - в шорт-листе как российские, так и иностранные специалисты", - сообщили в пресс-службе.