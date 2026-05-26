В "Акроне" рассказали, когда выберут главного тренера

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Руководство тольяттинского футбольного клуба "Акрон" в течение ближайшей недели выберет, кто станет новым главным тренером команды, сообщили РИА Новости в пресс-службе клуба.

"Руководство вступило в активный переговорный процесс с кандидатами. В течение ближайшей недели выбор будет сделан - в шорт-листе как российские, так и иностранные специалисты", - сообщили в пресс-службе.