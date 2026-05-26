Рейтинг@Mail.ru
В "Акроне" рассказали, когда выберут главного тренера - РИА Новости Спорт, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:19 26.05.2026 (обновлено: 12:47 26.05.2026)
В "Акроне" рассказали, когда выберут главного тренера

Руководство "Акрона" в течение недели выберет нового главного тренера

© пресс-служба ФК "Акрон"Футболисты "Акрона"
Футболисты Акрона - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© пресс-служба ФК "Акрон"
Футболисты "Акрона". Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководство тольяттинского футбольного клуба "Акрон" в течение ближайшей недели выберет нового главного тренера команды.
  • Заур Тедеев уволился из клуба после поражения от "Крыльев Советов".
  • В шорт-лист на должность главного тренера входят порядка пяти специалистов, как российских, так и иностранных.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Руководство тольяттинского футбольного клуба "Акрон" в течение ближайшей недели выберет, кто станет новым главным тренером команды, сообщили РИА Новости в пресс-службе клуба.
После разгромного поражения от самарских "Крыльев Советов" (1:4), произошедшего 17 мая, пост главного тренера "Акрона" оставил Заур Тедеев. На период стыковых матчей его заменил Мурат Искаков. После этого вместе с Искаковым из команды ушли Илья Калашников, Расул Шайхов, Владимир Савченко и Александр Аброскин. Ранее генеральный директор тольяттинского футбольного клуба Константин Клюшев сообщил РИА Новости, что в шорт-лист на должность главного тренера входят порядка пяти специалистов.
"Руководство вступило в активный переговорный процесс с кандидатами. В течение ближайшей недели выбор будет сделан - в шорт-листе как российские, так и иностранные специалисты", - сообщили в пресс-службе.
Нападающий московского Спартака Александр Кокорин - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
В "Динамо" выразили интерес в подписании Кокорина
Вчера, 11:49
 
ФутболСпортВладимир СавченкоАкронИлья КалашниковАкрон (Тольятти)Крылья Советов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Уолтон
    Д. Медведев
    61616
    26164
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Д. Боусас-Манейро
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    А. Бублик
    Я. Штруфф
    5745
    7667
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Л. Буссон
    66
    22
  • Теннис
    Завершен
    А. Корнеева
    Э. Коччаретто
    66
    33
  • Хоккей
    Завершен
    США
    Австрия
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Словакия
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Канада
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Швейцария
    Финляндия
    4
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала