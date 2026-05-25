В Санкт-Петербурге построили площадь в честь футбольного клуба "Зенит"
17:52 25.05.2026 (обновлено: 17:59 25.05.2026)
В Санкт-Петербурге построили площадь в честь футбольного клуба "Зенит"

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пространство рядом с "Газпром Ареной" в Санкт-Петербурге официально получило название "Площадь Зенита", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Торжественная церемония открытия состоялась 25 мая - в день 101-летия "Зенита". В мероприятии приняли участие председатель совета директоров клуба Елена Илюхина, председатель правления клуба Константин Зырянов, директор "Газпром-Академии" Анатолий Давыдов и председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.
Площадь расположена в Петроградском районе рядом со стадионом "Газпром Арена", на котором проводит домашние матчи "Зенит". Ранее на этом месте находился стадион имени Кирова, где петербургский клуб также выступал.
20 мая пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова сообщила о подписании постановления о присвоении площади имени клуба. Ранее, 27 ноября 2025 года, городская топонимическая комиссия приняла решение назвать площадью "Зенита" пространство рядом с "Газпром Ареной", ограниченное Футбольной, Теннисной и Велосипедной аллеями.
