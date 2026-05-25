Что говорила "белорусская Ванга" о судьбе России и мира

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Имя Феодоры Конюховой стало известно еще во времена Советского Союза. К ней приезжали лечиться из-за рубежа, а ее дар признавала и болгарская Ванга.

Что же ожидает нас в ближайшем будущем, по мнению провидицы?

Признание от Ванги и излучение от рук

Феодора Конюхова родилась в 1928 году в Белоруссии. По семейной легенде, впервые ее целительский дар проявился, когда ей было три года — она вылечила раненого отца.

Ее дар изучали в Академии наук СССР, Институте радиотехники, Всесоюзном центре. Профессор биофизики и изобретатель Виктор Инюшин первым зафиксировал необычное излучение, исходящее от рук старицы.

"Медицина делает свои лекарства. Допустим, заражают свинок, берут кровь. У них свинки дохнут, не выздоравливают, а у меня выздоравливают. Мои свинки жили", — рассказывала Конюхова.

Поразительно, но белорусская целительница получила признание от болгарской Ванги. Та говорила посетителям: "У вас же там женщина есть, которая лечит. А чего вы сюда идете?"

Тревожное лето

Конюхова предупреждала, что наступит "время тревог", а лето станет переломным периодом. По ее словам, люди станут ощущать странное беспокойство, их инстинкты и интуиция обострятся, повысится раздражительность. Странно себя вести начнут и животные.

Феодора предсказывала ключевое событие, после которого начнется отсчет перемен. Возможно, оно уже произошло, а возможно — еще впереди. Но эти летние месяцы, по ее словам, навсегда изменят человечество.

Конец цифрового мира

Много провидица говорила и о современных технологиях, предупреждая о широкомасштабных сбоях интернета, связи и банковских систем. Мир, опирающийся на цифровую реальность, может рухнуть как карточный домик, исчезнут электронные деньги.

Конюхова предсказывала появление в мире нового заболевания, не оставляющего физических следов, но влияющего на сознание человека. Оно вызовет сбой в восприятии реальности.

Пострадают прежде всего подростки с неокрепшей психикой. Люди начнут слышать несуществующие звуки, видеть чужие лица в зеркалах, терять границы собственного "я". Официальная медицина окажется бессильной — проблема не в теле, а в духе. Вылечить болезнь можно будет только словом, прикосновением, человеческим присутствием.

Небесный огонь

"С неба придет огонь, и у каждого он загорится по-своему", — одно из самых загадочных пророчеств Феодоры. Точной даты она не называла.

Реалисты предполагают, что речь может идти о падении метеорита или аномальной солнечной активности, а символисты — о наступлении момента истины, когда все скрытое станет явным. Кто-то испытает в этот момент озарение, а кто-то — парализующий страх.

© Depositphotos.com / Andreus Столкновение астероида с Землей

Феодора утверждала: привычное начнет отторгаться. Работа, дом, окружение внезапно покажутся чужими. Это очищение, болезненное, но необходимое. И избежать его невозможно.

Предсказала исход конфликта

Много провидица говорила и о славянских землях: именно там пробудится древняя мудрость и люди начнут возвращаться к настоящим ценностям: бережному отношению к земле и гармонии с собственным внутренним миром.

Самое примечательное, что в одном из пророчеств Феодора предсказала судьбу российско-украинского конфликта.

Она заявила, что территории Украины в итоге отойдут России: "Киев же! Наши святые там лежат! Наша земля!"