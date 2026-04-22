Что "преемница Ванги" говорила о судьбе славянских народов

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Белорусскую пророчицу Федору Конюхову не зря называют преемницей Ванги. Она раскрыла, что ждет Россию в скором времени, и картина, судя по откровениям, безрадостная.

С чем столкнется страна? И когда начнется третья мировая война?

Равная Ванге

Известность к Федоре Конюховой пришла еще в советские годы. К ней обращались за предсказаниями и исцелением со всего Союза, ее привлекали к работе спецслужбы, а сама Ванга, говорят, признавала в ней равную себе. Уникальный дар белорусской целительницы даже изучали в Академии наук СССР: по ее прикосновению выздоравливали морские свинки с неизлечимыми болезнями.

Родом Федора из белорусской деревни Пильшичи. После войны она восстанавливала Минск, позже — лечила космонавтов в Звездном городке. А затем, как она сама утверждала, по "высшему зову" вернулась в родные края. И сейчас в Сети "гуляют" ее предсказания о судьбе Земли — и всех, кто на ней живет.

Война за воду

По словам провидицы, уже к концу весны или началу лета цифровой мир начнет давать сбои. Интернет, сотовая связь, банковские системы — все это постепенно станет недоступным. Вместе с ними исчезнут и электронные деньги. Уцелеют в этом хаосе люди, не привязанные к технологиям, знающие основы выживания.

Кстати, о воде. Как предсказывала Конюхова, во второй половине лета ее будет катастрофически не хватать. Чистые источники станут ценнее золота — главным ресурсом, за который развернется борьба.

Зараза сведет людей с ума

Но это не все. Летом человечество ждет столкновение с новой заразой. Болезнь не оставляет следов на теле — она поражает разум. Вирус будет способен разрушить восприятие реальности, народ охватят массовые галлюцинации, безумие и бредовые идеи.

Главный признак этой напасти, по мнению пророчицы, — внутреннее состояние человека. Люди начнут испытывать необъяснимую тревогу, будут видеть кошмары, срываться на близких из-за пустяков. Даже животные, уверяет знахарка, станут вести себя странно.

В славянских землях

Особое место в пророчествах Федоры занимает загадочный образ "огня с неба". Кто-то трактует его буквально: метеоритные дожди, аномальная жара или неизвестные явления в атмосфере. Другие видят в этом аллегорию — символ духовного перелома. Чем это закончится и что будет потом — в пророчестве не сказано.

Известно лишь, что особое значение в этом процессе будут играть славянские земли. Предсказательница говорила, что именно там пробудится древняя мудрость и люди начнут возвращаться к настоящим ценностям: бережному отношению к земле и гармонии с собственным внутренним миром.

Самое примечательное, что в одном из своих пророчеств Федора высказалась и о судьбе российско-украинского конфликта. Она заявила , что Украина в итоге отойдет к России: "Киев же! Наши святые там лежат! Наша земля!". При этом предсказательница подчеркивала, что украинцы "сами на себя это нагребли" из-за неправильного отношения к религии.