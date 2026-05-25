X5 уволила сотрудника, врезавшегося в машину экс-футболиста "Спартака"

- Ритейлер X5 уволил управляющего директора подразделения "Х5 Транспорт" Кирилла Кузьменко, врезавшегося в машину экс-игрока "Спартака" Александра Прудникова.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Ритейлер Х5 уволил управляющего директора подразделения "Х5 Транспорт", который в воскресенье на Porsche врезался в машину экс-футболиста "Спартака" в Москве, сообщила компания.
В воскресенье автомобиль бывшего футболиста "Спартака" Александра Прудникова попал в аварию в Москве с участием машины Porsche. По данным столичного главка МВД РФ, пострадал один человек. В пресс-службе X5 РИА Новости накануне заявили, что в отношении сотрудника, который на Porsche врезался в машину экс-футболиста "Спартака", будут приняты административные решения.
"Вчера произошло серьезное ДТП с участием нашего сотрудника Кирилла Кузьменко, управляющего директора подразделения "Х5 Транспорт". Компания немедленно приняла решение о прекращении трудовых отношений с Кириллом", - говорится в сообщении Х5.
