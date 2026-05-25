Как сложилась судьба героев мексиканских и бразильских сериалов

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В конце 1980-х и 1990-е вся страна замирала у телевизоров. Зрители плакали вместе с Марией, переживали за Изауру, мечтали о любви Жади и Лукаса. Что стало с актерами, подарившими столько эмоций?

Джованна Антонелли (50 лет)

Жади из "Клона" — марокканская красавица, чья любовь к Лукасу разворачивалась на фоне экзотических пейзажей и арабских традиций.

Звезда отпраздновала юбилей и находится на пике карьеры. Помимо успешного бизнеса — сети клиник лазерной эпиляции и именных брендов парфюмерии — Антонелли триумфально вернулась на бразильские телеэкраны. Весной состоялась премьера ее нового полнометражного фильма "Река крови", а прямо сейчас актриса занята на съемках сериала "Тремембе". Она регулярно делится в соцсетях своими тренировками, секретами красоты и семейными моментами.

Мурилу Бенисиу (54 года)

В начале 2000-х актер совершил настоящий творческий подвиг в сериале "Клон", виртуозно сыграв братьев-близнецов Лукаса и Диогу, а чуть позже — и самого молодого клона Лео.

Мурилу рассказал забавную историю: он и Джованна Антонелли не могли смотреть друг другу в глаза во время съемок романтических сцен, потому что постоянно хихикали, предвкушая момент, когда включится их музыкальная тема "A Miragem".

Актер находится в отличной физической форме и на пике телевизионной славы. Буквально на днях на экраны вышла финальная серия теленовеллы "Три грации", где Бенисиу исполнил главную роль.

Гильерме Фонтес (59 лет)

Образ Маркуса в сериале "Секрет тропиканки", который метался между милой Рут и коварной Ракел, мгновенно покорил российскую аудиторию. В 2015-м Гильерме дебютировал как режиссер, сняв биографический фильм "Шато — король Бразилии".

В последнее время актер успешно перенес серию плановых операций на сердце и суставах, а также полностью восстановился после опасного укуса ядовитой змеи.

Виктория Руффо (63 года)

"Просто Мария" произвела в начале 1990-х ошеломительный эффект — во время трансляций пустели улицы. В Белоруссии в честь персонажа Виктории официально назвали сорт яблок "Просто Мария", а сама актриса успела сняться в легендарном рекламном ролике кооператива "МММ" вместе с Леней Голубковым

Долгое время актриса потратила на лечение межпозвоночных грыж — ей приходилось передвигаться в инвалидном кресле. Сейчас Виктория полностью восстановилась и успешно играет в театре.

Луселия Сантус (69 лет)

"Рабыня Изаура" в 1976-м потрясла мир. С нее началась эпоха сериалов в СССР, а латиноамериканское слово "фазенда" прочно вошло в лексикон отечественных дачников. Сериал до сих пор остается одной из самых продаваемых теленовелл на международном рынке

В мае 2026-го Луселия отпраздновала 69-й день рождения и продолжает вести активный образ жизни. Сантус давно не снимается в классических мыльных операх, полностью переключившись на театральную режиссуру, защиту экологии Амазонии и гастроли с автобиографическим спектаклем "Голоса леса".

Вероника Кастро (73 года)

Вероника Кастро навсегда останется в памяти россиян как Марианна из сериала "Богатые тоже плачут". Мексиканская актриса стала настоящей иконой телевидения, сыграв в 50 теле- и кинопроектах.

Звезда доказала, что способна преодолеть любые недуги. В 2004-м на съемках реалити-шоу она упала со слона, получив тяжелейшую травму позвоночника, но после многолетнего лечения восстановилась. В конце апреля 2026-го на кинопремии Premios Aura под оглушительные аплодисменты зала Кастро получила высшую награду "Легенда" за 60-летний вклад в кинематограф.

Сузана Виейра (83 года)

Ее Сюзанна в "Секрете тропиканки" и деспотичная Бранка в драме "Во имя любви" вызывали у отечественных зрителей бурю эмоций — от жгучей ненависти до восхищения. Позже актриса окончательно влюбила в себя российскую аудиторию образом самоотверженной Марии ду Карму в "Хозяйке судьбы".

Главная дива Бразилии демонстрирует феноменальную волю к жизни. Несмотря на диагностированный в 2015-м неизлечимый хронический лимфолейкоз, актриса держит болезнь под полным контролем, играет в театре и имеет пожизненный контракт на ТВ.