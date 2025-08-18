У одного — дети на стороне, другой изменял. Семейная драма Вероники Кастро
Актриса Вероника Кастро
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Вадим Минеев. Вероника Кастро была невероятно популярна у российских зрителей в 90-х годах, когда по телевизору шли мыльные оперы с ее участием “Дикая Роза” и “Богатые тоже плачут”. Жизнь на улицах городов как будто замирала. За разыгрываемыми на экране страстями наблюдало огромное количество телезрителей.
Казалось, что уж в реальной жизни у артистки с лучезарной улыбкой есть всё: любовь, богатство и сказочная жизнь. Действительность оказалась совсем другой, за глянцевой "оберткой" — страдания и боль.
Травили в детстве
Вероника родилась 19 октября 1952 года в Мехико, в бедной мексиканской семье. Когда родители развелись, все четверо детей остались жить с матерью. Вероника была старшей, поэтому приходилось во всем помогать матери.
Центр города Мехико
Детство было далеко не лучезарным: сверстники дразнили пышкой и коротышкой. Кто-то за маленький рост и пухлую фигуру, кто-то — за то, что она из бедноты.
Однако Вероника была очень сильной, ее не сломали глупые насмешки. Девочка сначала пошла в спортивную секцию, а потом записалась в школьный театр.
В юности она внезапно похорошела и вскоре на местном конкурсе красоты победила, получила главный приз, что прибавило уверенности в себе.
Снялась в обнаженной фотосессии
Высокая самооценка и уверенность в собственных силах привели к тому, что в 16 лет она поучаствовала в обнаженной фотосессии для журнала Caballero.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМодель демонстрирует одежду из коллекции бренда Mila Win в рамках Крымской недели моды в отеле Palmira Palace
Модель демонстрирует одежду из коллекции бренда Mila Win в рамках Крымской недели моды в отеле Palmira Palace
Родные были в шоке, но девушка была верила, что это поможет ей в будущем. И не прогадала — продюсеров заинтересовало ее портфолио.
Вероника сумела устроиться диктором на радио, вела передачи на телевидении, записывала песни и даже работала моделью, параллельно учась в театральной студии.
Всемирная слава пришла к ней, когда на экраны вышла мыльная опера “Богатые тоже плачут”. Кастро в один момент проснулась любимицей телезрителей.
Внебрачный сын от ловеласа, у которого было 12 детей
В 1974 году в СМИ появилась новость о том, что Вероника Кастро стала мамой. У актрисы родился первенец — сын по имени Кристиан. Журналисты гадали, кто же отец?
Только через много лет стало известно, что сын — это итог любовной страсти Вероники с комиком Мануэлем Вальдесом, о чем рассказал сам Кристиан.
Хотя Вероника была младше Вальдеса на 21 год, но влюбилась в обаятельного мужчину без памяти, она боготворила его чувство юмора.
Лишь много позже актриса узнала, что Мануэль был женат и имел восемь любовниц. По словам Вероники, у него было аж 12 детей от разных женщин. По совету матери девушка порвала с комиком.
Второй ребенок от любителя сходить налево
Через 10 лет после Кристиана родился Мишель. На этот раз никто не гадал о том, кто является отцом, у Кастро на тот момент был роман с актёром Энрике Ньембро.
Однако тот был весьма легкомысленным во всем, что касалось любви: изменял, даже рождение ребенка не остановило. В итоге пара рассталась: актриса просто устала терпеть постоянные походы налево.
Кадр из сериала "Богатые тоже плачут" (Los Ricos Tambien Lloran)
Кадр из сериала "Богатые тоже плачут" (Los Ricos Tambien Lloran)
Позже Вероника рассказывала, что хотя ей не удалось испытать семейного счастья в браке, но два раза в жизни была действительно по-настоящему влюблена в отцов своих сыновей.
Романов и интрижек у Вероники Кастро за её жизнь было много, но, как говорила актриса, в любви ей везло только в сериалах.
Сейчас звезде латиноамериканских сериалов за 70, и в кино она, к сожалению, больше не снимается. Актрисе нравится возраст и седые волосы. Правда, и от услуг пластических хирургов она не отказывается.
© Televisa S.A. de C.V. (1987-1988), AP/Eduardo VerdugoАктриса Вероника Кастро в сериале "Дикая роза" и на церемонии вручения премии Fenix Iberoamerican Film Awards в Театре Эсперанса Ирис в Мехико
© Televisa S.A. de C.V. (1987-1988), AP/Eduardo Verdugo
Актриса Вероника Кастро в сериале "Дикая роза" и на церемонии вручения премии Fenix Iberoamerican Film Awards в Театре Эсперанса Ирис в Мехико
В жизни артистки по-прежнему есть мужчины, но в то, что она выйдет замуж, Вероника уже не верит.