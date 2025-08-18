Рейтинг@Mail.ru
У одного — дети на стороне, другой изменял. Семейная драма Вероники Кастро
19:50 18.08.2025
У одного — дети на стороне, другой изменял. Семейная драма Вероники Кастро
У одного — дети на стороне, другой изменял. Семейная драма Вероники Кастро
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Вадим Минеев. Вероника Кастро была невероятно популярна у российских зрителей в 90-х годах, когда по телевизору шли мыльные оперы с ее участием “Дикая Роза” и “Богатые тоже плачут”. Жизнь на улицах городов как будто замирала. За разыгрываемыми на экране страстями наблюдало огромное количество телезрителей.Казалось, что уж в реальной жизни у артистки с лучезарной улыбкой есть всё: любовь, богатство и сказочная жизнь. Действительность оказалась совсем другой, за глянцевой "оберткой" — страдания и боль. Травили в детствеВероника родилась 19 октября 1952 года в Мехико, в бедной мексиканской семье. Когда родители развелись, все четверо детей остались жить с матерью. Вероника была старшей, поэтому приходилось во всем помогать матери. Детство было далеко не лучезарным: сверстники дразнили пышкой и коротышкой. Кто-то за маленький рост и пухлую фигуру, кто-то — за то, что она из бедноты. Однако Вероника была очень сильной, ее не сломали глупые насмешки. Девочка сначала пошла в спортивную секцию, а потом записалась в школьный театр.В юности она внезапно похорошела и вскоре на местном конкурсе красоты победила, получила главный приз, что прибавило уверенности в себе.Снялась в обнаженной фотосессииВысокая самооценка и уверенность в собственных силах привели к тому, что в 16 лет она поучаствовала в обнаженной фотосессии для журнала Caballero.Родные были в шоке, но девушка была верила, что это поможет ей в будущем. И не прогадала — продюсеров заинтересовало ее портфолио.Вероника сумела устроиться диктором на радио, вела передачи на телевидении, записывала песни и даже работала моделью, параллельно учась в театральной студии.Всемирная слава пришла к ней, когда на экраны вышла мыльная опера “Богатые тоже плачут”. Кастро в один момент проснулась любимицей телезрителей.Внебрачный сын от ловеласа, у которого было 12 детейВ 1974 году в СМИ появилась новость о том, что Вероника Кастро стала мамой. У актрисы родился первенец — сын по имени Кристиан. Журналисты гадали, кто же отец?Только через много лет стало известно, что сын — это итог любовной страсти Вероники с комиком Мануэлем Вальдесом, о чем рассказал сам Кристиан.Хотя Вероника была младше Вальдеса на 21 год, но влюбилась в обаятельного мужчину без памяти, она боготворила его чувство юмора.Лишь много позже актриса узнала, что Мануэль был женат и имел восемь любовниц. По словам Вероники, у него было аж 12 детей от разных женщин. По совету матери девушка порвала с комиком. Второй ребенок от любителя сходить налевоЧерез 10 лет после Кристиана родился Мишель. На этот раз никто не гадал о том, кто является отцом, у Кастро на тот момент был роман с актёром Энрике Ньембро.Однако тот был весьма легкомысленным во всем, что касалось любви: изменял, даже рождение ребенка не остановило. В итоге пара рассталась: актриса просто устала терпеть постоянные походы налево.Позже Вероника рассказывала, что хотя ей не удалось испытать семейного счастья в браке, но два раза в жизни была действительно по-настоящему влюблена в отцов своих сыновей.Романов и интрижек у Вероники Кастро за её жизнь было много, но, как говорила актриса, в любви ей везло только в сериалах.Сейчас звезде латиноамериканских сериалов за 70, и в кино она, к сожалению, больше не снимается. Актрисе нравится возраст и седые волосы. Правда, и от услуг пластических хирургов она не отказывается.В жизни артистки по-прежнему есть мужчины, но в то, что она выйдет замуж, Вероника уже не верит.
У одного — дети на стороне, другой изменял. Семейная драма Вероники Кастро

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Вадим Минеев. Вероника Кастро была невероятно популярна у российских зрителей в 90-х годах, когда по телевизору шли мыльные оперы с ее участием “Дикая Роза” и “Богатые тоже плачут”. Жизнь на улицах городов как будто замирала. За разыгрываемыми на экране страстями наблюдало огромное количество телезрителей.
Казалось, что уж в реальной жизни у артистки с лучезарной улыбкой есть всё: любовь, богатство и сказочная жизнь. Действительность оказалась совсем другой, за глянцевой "оберткой" — страдания и боль.

Травили в детстве

Вероника родилась 19 октября 1952 года в Мехико, в бедной мексиканской семье. Когда родители развелись, все четверо детей остались жить с матерью. Вероника была старшей, поэтому приходилось во всем помогать матери.
Детство было далеко не лучезарным: сверстники дразнили пышкой и коротышкой. Кто-то за маленький рост и пухлую фигуру, кто-то — за то, что она из бедноты.
Однако Вероника была очень сильной, ее не сломали глупые насмешки. Девочка сначала пошла в спортивную секцию, а потом записалась в школьный театр.
В юности она внезапно похорошела и вскоре на местном конкурсе красоты победила, получила главный приз, что прибавило уверенности в себе.

Снялась в обнаженной фотосессии

Высокая самооценка и уверенность в собственных силах привели к тому, что в 16 лет она поучаствовала в обнаженной фотосессии для журнала Caballero.
Родные были в шоке, но девушка была верила, что это поможет ей в будущем. И не прогадала — продюсеров заинтересовало ее портфолио.
Вероника сумела устроиться диктором на радио, вела передачи на телевидении, записывала песни и даже работала моделью, параллельно учась в театральной студии.
Всемирная слава пришла к ней, когда на экраны вышла мыльная опера “Богатые тоже плачут”. Кастро в один момент проснулась любимицей телезрителей.
Внебрачный сын от ловеласа, у которого было 12 детей

В 1974 году в СМИ появилась новость о том, что Вероника Кастро стала мамой. У актрисы родился первенец — сын по имени Кристиан. Журналисты гадали, кто же отец?
Только через много лет стало известно, что сын — это итог любовной страсти Вероники с комиком Мануэлем Вальдесом, о чем рассказал сам Кристиан.
Хотя Вероника была младше Вальдеса на 21 год, но влюбилась в обаятельного мужчину без памяти, она боготворила его чувство юмора.
Лишь много позже актриса узнала, что Мануэль был женат и имел восемь любовниц. По словам Вероники, у него было аж 12 детей от разных женщин. По совету матери девушка порвала с комиком.

Второй ребенок от любителя сходить налево

Через 10 лет после Кристиана родился Мишель. На этот раз никто не гадал о том, кто является отцом, у Кастро на тот момент был роман с актёром Энрике Ньембро.
Однако тот был весьма легкомысленным во всем, что касалось любви: изменял, даже рождение ребенка не остановило. В итоге пара рассталась: актриса просто устала терпеть постоянные походы налево.
Позже Вероника рассказывала, что хотя ей не удалось испытать семейного счастья в браке, но два раза в жизни была действительно по-настоящему влюблена в отцов своих сыновей.
Романов и интрижек у Вероники Кастро за её жизнь было много, но, как говорила актриса, в любви ей везло только в сериалах.
Сейчас звезде латиноамериканских сериалов за 70, и в кино она, к сожалению, больше не снимается. Актрисе нравится возраст и седые волосы. Правда, и от услуг пластических хирургов она не отказывается.
В жизни артистки по-прежнему есть мужчины, но в то, что она выйдет замуж, Вероника уже не верит.
 
 
 
