Леня Голубков возвращается: что ждет россиян на этот раз
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкАктер Владимир Пермяков (Леня Голубков) на шоу "Супердискотека 90-х c MTV" в спорткомплексе "Олимпийский"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Фразы "Я не халявщик, я — партнер!" и "Куплю жене сапоги!" знает каждый, кто пережил лихие 90-е. Владимир Пермяков подарил стране героя новой эпохи — простоватого мужичка Леню Голубкова, уверовавшего в финансовое чудо. Как деревенский парень стал лицом крупнейшей финансовой аферы, почему до сих пор оправдывает Мавроди и как пытается вернуться к публике спустя 30 лет?
От конюха до киноактера
Родился Владимир Пермяков 2 декабря 1952 года в деревне Пермяково в Красноярском крае. Сын конюха с малых лет помогал отцу ухаживать за лошадьми, но мечтал о большем. После школы — классический советский путь: армия, завод, самодеятельность.
© РИА Новости / | Перейти в медиабанкЛеня Голубков (артист Владимир Пермяков) - "лицо" рекламной акции "МММ". Справа - Иван Голубков, брат Лени (артист Вячеслав Воробьев)
Леня Голубков (артист Владимир Пермяков) - "лицо" рекламной акции "МММ". Справа - Иван Голубков, брат Лени (артист Вячеслав Воробьев)
Театр манил его с юности. Начинал в театральной студии Канска, затем работал в театрах Тобольска, а позже перебрался покорять Москву.
Многие считают, что "Леня Голубков" остался единственной звездой Пермякова, но актёр доказал обратное, снявшись более чем в 50 проектах. Его можно увидеть в эпизодах "Папиных дочек", "Счастливы вместе", "Моей прекрасной няни", а также в фильмах "Генерал", "ПираМММида" и "Бери да помни". Но что эти роли по сравнению с той, что сделала его лицом целой эпохи?
© Universal Pictures Россия (2011) Кадр из фильма "ПираМММида"
© Universal Pictures Россия (2011)
Кадр из фильма "ПираМММида"
Как родился Леня Голубков
Если бы один актер взял трубку телефона вовремя, мы бы никогда не увидели Леню Голубкова в исполнении Пермякова. Роль должна была достаться другому, но тому не смогли дозвониться, и в последний момент пригласили Владимира. О своем герое он изначально знал только то, что тот "из народа".
К созданию рекламных роликов "МММ" Пермяков подошел как настоящий творец — не просто играл, но участвовал в написании сценариев и сам придумывал коронные фразы персонажа.
"Там и играть-то несложно было. Все из жизни: денег нет, есть хочется, у жены обувь каши просит," — вспоминал актер. — "Мне просто достаточно было все это передать на экран. Все эти жесты недоверия — "обманут!" и надежды — "а вдруг!". И финальное: "Эх, была не была!". Это было в точку — попадание в образ. Недаром мой Леня стал человеком года в 1994-м, обогнав на 10 баллов самого Бориса Ельцина. Так что я — символ той эпохи".
Актер Владимир Пермяков
Миллионы для МММ, сухари для актера
Парадокс: человек, который уговорил миллионы россиян нести деньги в "МММ", сам жил впроголодь. За съемку первого ролика Пермяков получил 100 долларов, за последующие — по 200. Как иронично шутил сам актер, даже "жене на сапоги" не хватило — в отличие от экранного персонажа.
На пике славы, как рассказывал сам Пермяков, приходилось питаться сухарями и подрабатывать с двойниками известных людей на Красной площади и на корпоративах.
Акции нового выпуска АО "МММ"
Верни деньги, обманщик!
Когда "МММ" рухнула, именно на Голубкова обрушился народный гнев. Разъяренные вкладчики требовали от актера вернуть потерянные деньги. При этом сам Пермяков не держит зла на своего героя.
"Я ему благодарен, понимаю, что этот персонаж стал знаковым в истории России," — признается Пермяков. — "Меня часто просят стать с распростертой рукой, как Ленин, и сфотографироваться. Так и писали: "Ленин строил социализм, а Леня Голубков – капитализм". Я пытался внешность поменять: очки надевал, бороду отрастил, но все равно узнают!"
Единственный финансовый успех, связанный с этим образом — книга "Как я стал Леней Голубковым", на гонорар от которой актер смог купить квартиру.
Мавроди — "луч света" для народа
С создателем "МММ" Сергеем Мавроди актер лично встретился лишь раз — после освобождения финансиста из заключения. И что удивительно: даже спустя годы Пермяков продолжал петь дифирамбы человеку, который обманул миллионы россиян. Более того, в 2011 году он снова снялся в рекламе нового проекта Мавроди — "МММ 2011".
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредприниматель, основатель компании "МММ" Сергей Мавроди
Предприниматель, основатель компании "МММ" Сергей Мавроди
Когда в 2018 году основатель пирамиды умер от сердечного приступа, Пермяков отозвался о нем с неожиданной теплотой: "Он был для народа эдакой надеждой, лучом света. Мы же все время жили в нищете, и тут появился шанс. Но, к сожалению, чиновники сделали из него афериста".
Такая верность человеку, из-за которого многие потеряли последние сбережения, вызывает, мягко говоря, вопросы. Стокгольмский синдром? Искренняя вера в доброту Мавроди? Или просто попытка оправдать собственную роль в этой афере?
Вы сами виноваты
С годами Владимир Сергеевич начал все активнее высказываться о политике, и его мнения оказались весьма радикальными. Он не стесняется резких формулировок, когда говорит о текущих событиях и лидерах.
"Вот вы сейчас ругаете демократов, а ведь это ваши вчерашние ученики — комсомольцы. Вы им внушали, что нет Бога, есть любимая коммунистическая партия — это ваш Бог. Вы сами их воспитали такими, получайте расплату — плоды вашего воспитания," — рассуждает актер в беседе с Mash.
© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАктер Владимир Пермяков - исполнитель роли Лёни Голубкова
Актер Владимир Пермяков - исполнитель роли Лёни Голубкова
Трамп спасает
О международной политике Пермяков высказывается еще жестче. Как сообщает Mash, Пермяков выразил восхищение Трампом: "То, что он (Трамп) там уже смену пола запретил, — это уже много. За день сделал больше, чем Байден за четыре года".
Также актер заявил, что верит в скорое окончание конфликта: "Я все же верю, что он (Трамп) остановит войну и Зеленского поставит на место, этого клоуна-наркомана".
От "партнера" к драматургу: православные пьесы и поиски мецената
Новое увлечение Пермякова — религия и драматургия. Актер, ставший символом дикого капитализма 90-х, теперь пишет христианские пьесы и ищет меценатов для их постановки. Первая называется "Рождение" — автобиографическая история о человеке, совершившем в 90-е ошибку и в итоге пришедшем к Богу. Вторая — "Перестройка" — о событиях 80-90-х годов.
"Пьеса — она актуальна, она на все времена. Потому что без Бога ничего не построишь. Вот мы коммунизм не построили. Уничтожая церкви и священников, вы рубили сук, на котором вы сидите, даже не подозревая этого," — объясняет свой творческий поворот Пермяков.
Актер Владимир Пермяков
По словам актера, он ищет не просто спонсора, но "талантливого режиссера-постановщика", который бы оценил все его "метафоры и образы". И, разумеется, чтобы тот был "не халявщиком, а партнером".
Пока религиозные пьесы Пермякова остаются в рукописях, а сам он продолжает жить на небольшие гонорары за редкие роли и встречи с поклонниками. Несмотря на то, что его имя знают немногие, образ Лени Голубкова продолжает жить в народной памяти как символ эпохи больших надежд и еще больших разочарований.