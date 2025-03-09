https://ria.ru/20250309/mavrodi-2003687809.html

Леня Голубков возвращается: что ждет россиян на этот раз

Леня Голубков возвращается: что ждет россиян на этот раз - РИА Новости, 09.03.2025

Леня Голубков возвращается: что ждет россиян на этот раз

Фразы "Я не халявщик, я — партнер!" и "Куплю жене сапоги!" знает каждый, кто пережил лихие 90-е. Владимир Пермяков подарил стране героя новой эпохи —... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T09:10:00+03:00

2025-03-09T09:10:00+03:00

2025-03-09T09:10:00+03:00

красноярский край

канск

тобольск

сергей мавроди

борис ельцин

ммм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003698422_0:182:2699:1700_1920x0_80_0_0_29da4d7265d15cadf45df015b959aa79.jpg

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Фразы "Я не халявщик, я — партнер!" и "Куплю жене сапоги!" знает каждый, кто пережил лихие 90-е. Владимир Пермяков подарил стране героя новой эпохи — простоватого мужичка Леню Голубкова, уверовавшего в финансовое чудо. Как деревенский парень стал лицом крупнейшей финансовой аферы, почему до сих пор оправдывает Мавроди и как пытается вернуться к публике спустя 30 лет?От конюха до киноактераРодился Владимир Пермяков 2 декабря 1952 года в деревне Пермяково в Красноярском крае. Сын конюха с малых лет помогал отцу ухаживать за лошадьми, но мечтал о большем. После школы — классический советский путь: армия, завод, самодеятельность.Театр манил его с юности. Начинал в театральной студии Канска, затем работал в театрах Тобольска, а позже перебрался покорять Москву.Многие считают, что "Леня Голубков" остался единственной звездой Пермякова, но актёр доказал обратное, снявшись более чем в 50 проектах. Его можно увидеть в эпизодах "Папиных дочек", "Счастливы вместе", "Моей прекрасной няни", а также в фильмах "Генерал", "ПираМММида" и "Бери да помни". Но что эти роли по сравнению с той, что сделала его лицом целой эпохи?Как родился Леня ГолубковЕсли бы один актер взял трубку телефона вовремя, мы бы никогда не увидели Леню Голубкова в исполнении Пермякова. Роль должна была достаться другому, но тому не смогли дозвониться, и в последний момент пригласили Владимира. О своем герое он изначально знал только то, что тот "из народа".К созданию рекламных роликов "МММ" Пермяков подошел как настоящий творец — не просто играл, но участвовал в написании сценариев и сам придумывал коронные фразы персонажа."Там и играть-то несложно было. Все из жизни: денег нет, есть хочется, у жены обувь каши просит," — вспоминал актер. — "Мне просто достаточно было все это передать на экран. Все эти жесты недоверия — "обманут!" и надежды — "а вдруг!". И финальное: "Эх, была не была!". Это было в точку — попадание в образ. Недаром мой Леня стал человеком года в 1994-м, обогнав на 10 баллов самого Бориса Ельцина. Так что я — символ той эпохи".Миллионы для МММ, сухари для актераПарадокс: человек, который уговорил миллионы россиян нести деньги в "МММ", сам жил впроголодь. За съемку первого ролика Пермяков получил 100 долларов, за последующие — по 200. Как иронично шутил сам актер, даже "жене на сапоги" не хватило — в отличие от экранного персонажа.На пике славы, как рассказывал сам Пермяков, приходилось питаться сухарями и подрабатывать с двойниками известных людей на Красной площади и на корпоративах.Верни деньги, обманщик!Когда "МММ" рухнула, именно на Голубкова обрушился народный гнев. Разъяренные вкладчики требовали от актера вернуть потерянные деньги. При этом сам Пермяков не держит зла на своего героя."Я ему благодарен, понимаю, что этот персонаж стал знаковым в истории России," — признается Пермяков. — "Меня часто просят стать с распростертой рукой, как Ленин, и сфотографироваться. Так и писали: "Ленин строил социализм, а Леня Голубков – капитализм". Я пытался внешность поменять: очки надевал, бороду отрастил, но все равно узнают!"Единственный финансовый успех, связанный с этим образом — книга "Как я стал Леней Голубковым", на гонорар от которой актер смог купить квартиру.Мавроди — "луч света" для народаС создателем "МММ" Сергеем Мавроди актер лично встретился лишь раз — после освобождения финансиста из заключения. И что удивительно: даже спустя годы Пермяков продолжал петь дифирамбы человеку, который обманул миллионы россиян. Более того, в 2011 году он снова снялся в рекламе нового проекта Мавроди — "МММ 2011".Когда в 2018 году основатель пирамиды умер от сердечного приступа, Пермяков отозвался о нем с неожиданной теплотой: "Он был для народа эдакой надеждой, лучом света. Мы же все время жили в нищете, и тут появился шанс. Но, к сожалению, чиновники сделали из него афериста".Такая верность человеку, из-за которого многие потеряли последние сбережения, вызывает, мягко говоря, вопросы. Стокгольмский синдром? Искренняя вера в доброту Мавроди? Или просто попытка оправдать собственную роль в этой афере?Вы сами виноватыС годами Владимир Сергеевич начал все активнее высказываться о политике, и его мнения оказались весьма радикальными. Он не стесняется резких формулировок, когда говорит о текущих событиях и лидерах."Вот вы сейчас ругаете демократов, а ведь это ваши вчерашние ученики — комсомольцы. Вы им внушали, что нет Бога, есть любимая коммунистическая партия — это ваш Бог. Вы сами их воспитали такими, получайте расплату — плоды вашего воспитания," — рассуждает актер в беседе с Mash.Трамп спасаетО международной политике Пермяков высказывается еще жестче. Как сообщает Mash, Пермяков выразил восхищение Трампом: "То, что он (Трамп) там уже смену пола запретил, — это уже много. За день сделал больше, чем Байден за четыре года".Также актер заявил, что верит в скорое окончание конфликта: "Я все же верю, что он (Трамп) остановит войну и Зеленского поставит на место, этого клоуна-наркомана".От "партнера" к драматургу: православные пьесы и поиски меценатаНовое увлечение Пермякова — религия и драматургия. Актер, ставший символом дикого капитализма 90-х, теперь пишет христианские пьесы и ищет меценатов для их постановки. Первая называется "Рождение" — автобиографическая история о человеке, совершившем в 90-е ошибку и в итоге пришедшем к Богу. Вторая — "Перестройка" — о событиях 80-90-х годов."Пьеса — она актуальна, она на все времена. Потому что без Бога ничего не построишь. Вот мы коммунизм не построили. Уничтожая церкви и священников, вы рубили сук, на котором вы сидите, даже не подозревая этого," — объясняет свой творческий поворот Пермяков.По словам актера, он ищет не просто спонсора, но "талантливого режиссера-постановщика", который бы оценил все его "метафоры и образы". И, разумеется, чтобы тот был "не халявщиком, а партнером".Пока религиозные пьесы Пермякова остаются в рукописях, а сам он продолжает жить на небольшие гонорары за редкие роли и встречи с поклонниками. Несмотря на то, что его имя знают немногие, образ Лени Голубкова продолжает жить в народной памяти как символ эпохи больших надежд и еще больших разочарований.

красноярский край

канск

тобольск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

красноярский край, канск, тобольск, сергей мавроди, борис ельцин, ммм