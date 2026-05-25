Власти Парижа запретили фанатам "ПСЖ" праздновать возможную победу в ЛЧ

ПАРИЖ, 25 мая - РИА Новости. Французские власти постановили не проводить в 2026 году шествие игроков и болельщиков футбольного клуба "ПСЖ" на Елисейских полях в случае победы французской команды в финале Лиги чемпионов, заявила мэрия 8-го округа Парижа.
"В финале Лиги чемпионов в субботу, 30 мая, в Будапеште встретятся "ПСЖ" и (британский футбольный клуб – ред.) "Арсенал". Управление полиции приняло меры по обеспечению безопасности людей и имущества в этот вечер. В случае победы, в отличие от прошлого года, на проспекте не планируется проводить шествие", - говорится в заявлении.
В своем сообщении мэрия подтвердила заявление префектуры полиции Парижа 22 мая о том, что с 15.00 (16.00 мск) 30 мая по 05.00 (06.00 мск) 31 мая парковка автомобилей на Елисейских полях и прилегающих улицах будет запрещена. При этом, согласно распоряжению префектуры полиции, с 17.00 (18.00 мск) по 05.00 31 мая на Елисейских полях и большом количестве прилегающих улиц будет запрещено любое движение транспорта.
Префектура полиции в своем заявлении отметила, что такое решение вызвано тем, что финал Лиги чемпионов может спровоцировать беспорядки.
Ранее журнал Valeurs Actuelles сообщил, что французские правоохранители ожидают массовые беспорядки в столице Франции 30 мая в ночь финала Лиги чемпионов. "ПСЖ" вышел в финал турнира второй год подряд и является действующим победителем Лиги чемпионов.
Беспорядки на улицах, связанные с футбольными болельщиками, регулярно происходят во Франции. Телеканал BFMTV сообщил, что в день финала Кубка Франции сотрудники полиции Парижа задержали 35 человек, 26 из которых были взяты под стражу. При этом за день до финала Кубка Франции около сотни болельщиков "Ниццы" устроили в Париже серьезную потасовку, в результате которой пострадали шесть человек. Правоохранители тогда задержали 65 человек, у которых среди прочего были обнаружены и изъяты ножи и маски-балаклавы.
