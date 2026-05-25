Власти Парижа запретили фанатам "ПСЖ" праздновать возможную победу в ЛЧ

ПАРИЖ, 25 мая - РИА Новости. Французские власти постановили не проводить в 2026 году шествие игроков и болельщиков футбольного клуба "ПСЖ" на Елисейских полях в случае победы французской команды в финале Лиги чемпионов, заявила мэрия 8-го округа Парижа.