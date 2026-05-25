В Петербурге возбудили дело после падения штукатурки на женщину

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после падения штукатурки на женщину в Петербурге, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу.

Ведомство добавляет, что женщине оказывается медицинская помощь, она госпитализирована.

Ранее городская прокуратура сообщила, что начала проверку по факту обрушения штукатурки с фасада дома в Петроградском районе на пешехода.