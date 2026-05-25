Месси в матче с 10 голами отдал две результативные передачи и травмировался

- «Интер Майами» победил «Филадельфию Юнион» со счетом 6:4 в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
- Лионель Месси отдал две результативные передачи в этом матче и был заменен на 73-й минуте, держась за ногу.
- «Интер Майами» занимает второе место в таблице Восточной конференции, а «Филадельфия Юнион» находится на последней, 15-й строчке.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. "Интер Майами" дома одержал победу над "Филадельфией Юнион" в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча в Форт-Лодердейле завершилась со счетом 6:4 в пользу "Интер Майами". В составе победителей голами отметились Херман Бертераме (13-я и 41-я минута), которому в обоих случаях ассистировал Лионель Месси, Луис Суарес (29, 44, 81) и Родриго Де Пауль (90+3). У гостей отличились Милан Илоски (3, 10, 45+8), забивший свои второй и третий мячи с пенальти, и Бруно Дамиани (20).
"Интер Майами", набрав 31 очко, занимает второе место в таблице Восточной конференции, где "Филадельфия Юнион" с 7 баллами располагается на последней, 15-й строчке. Свои следующие матчи в MLS команды проведут по окончании чемпионата мира.
25 мая 2026 • начало в 02:00
Завершен
13’ • German Berterame
29’ • Луис Суарес
(Ян Фрей)
42’ • German Berterame
44’ • Луис Суарес
81’ • Луис Суарес
(German Berterame)
90’ • Родриго де Пауль
(Mateo Silvetti)
04’ • Милан Илоски
(Francis Westfield)
10’ • Милан Илоски (П)
20’ • Bruno Damiani
45’ • Милан Илоски (П)