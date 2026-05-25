Месси в матче с 10 голами отдал две результативные передачи и травмировался
08:01 25.05.2026 (обновлено: 08:13 25.05.2026)
Месси в матче с 10 голами отдал две результативные передачи и травмировался

Месси отдал две голевые передачи и получил травму в матче MLS c "Филадельфией"

  • «Интер Майами» победил «Филадельфию Юнион» со счетом 6:4 в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
  • Лионель Месси отдал две результативные передачи в этом матче и был заменен на 73-й минуте, держась за ногу.
  • «Интер Майами» занимает второе место в таблице Восточной конференции, а «Филадельфия Юнион» находится на последней, 15-й строчке.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. "Интер Майами" дома одержал победу над "Филадельфией Юнион" в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча в Форт-Лодердейле завершилась со счетом 6:4 в пользу "Интер Майами". В составе победителей голами отметились Херман Бертераме (13-я и 41-я минута), которому в обоих случаях ассистировал Лионель Месси, Луис Суарес (29, 44, 81) и Родриго Де Пауль (90+3). У гостей отличились Милан Илоски (3, 10, 45+8), забивший свои второй и третий мячи с пенальти, и Бруно Дамиани (20).
Месси заменили на 73-й минуте. Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" покинул поле, держась за ногу. Ранее он вошел в расширенную заявку сборной Аргентины на чемпионат мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
"Интер Майами", набрав 31 очко, занимает второе место в таблице Восточной конференции, где "Филадельфия Юнион" с 7 баллами располагается на последней, 15-й строчке. Свои следующие матчи в MLS команды проведут по окончании чемпионата мира.
MLS
25 мая 2026 • начало в 02:00
Завершен
Интер Майами
6 : 4
Филадельфия Юнион
13‎’‎ • German Berterame
(Лео Месси)
29‎’‎ • Луис Суарес
(Ян Фрей)
42‎’‎ • German Berterame
(Лео Месси)
44‎’‎ • Луис Суарес
81‎’‎ • Луис Суарес
(German Berterame)
90‎’‎ • Родриго де Пауль
(Mateo Silvetti)
04‎’‎ • Милан Илоски
(Francis Westfield)
10‎’‎ • Милан Илоски (П)
20‎’‎ • Bruno Damiani
45‎’‎ • Милан Илоски (П)
