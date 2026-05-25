Четыре двойки – ноль. Как строятся и работают самые современные ледоколы

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 во многих отношениях превосходят суда подобного класса в России – а в мире таких не делают в принципе. Они самые крупные, самые мощные, самые технологичные и самые ледопроходимые.

Как создаются новейшие отечественные атомоходы и где потом несут службу порталу "Развитие Арктики и Дальнего Востока" рассказали на Балтийском заводе ОСК и в Штабе морских операций ФГБУ "ГлавСевморпуть".

Чукотка в тумане

Очертания "Чукотки" на достроечной набережной Балтийского завода едва угадывались в тумане, пришедшем с Финского залива. Судно высотой с 18-этажный дом было почти не видно, но отчетливо слышно: звуки резки металла, сварки, грохот молотов и шум генераторов сливались в единый непрерывный гул.

Этот атомоход – пятый строящийся по проекту и четвертый серийный. До него причальную стенку завода покинули "Сибирь", "Урал" и "Якутия". "Арктика", первая вошедшая в строй в 2020 году, считается головным судном.

В цифрах универсальный атомный ледокол проекта 22220, он же ЛК-60Я – это более 170 м в длину, почти 60 в высоту, изменяемая осадка от 9 до 10,5 м в зависимости от условий работы, два ядерных реактора РИТМ-200, дающие 60 МВт мощности на валах или, как говорят специалисты, на пропульсивной установке судна, а также способность преодолевать лед толщиной 2,8 м.

"Чукотка" была спущена на воду в ноябре 2024 года, и к новому 2026-му, после установки ходовой рубки и мачты, полностью обрела корпус. Сейчас внешне и внутренне это еще голый металл, опутанный лесами, проводами, шлангами и воздуховодами, но уже через несколько месяцев судостроители планируют завершить проверки всех систем, насыщение судна оборудованием и отправить ледокол на ходовые испытания, а потом – передать заказчику.

© Владимир Наскидаев Атомный ледокол "Чукотка" проекта 22220 на достроечной набережной Балтийского завода ОСК Атомный ледокол "Чукотка" проекта 22220 на достроечной набережной Балтийского завода ОСК © Владимир Наскидаев 1 из 7 © Владимир Наскидаев Атомный ледокол "Чукотка" проекта 22220 на достроечной набережной Балтийского завода ОСК Атомный ледокол "Чукотка" проекта 22220 на достроечной набережной Балтийского завода ОСК © Владимир Наскидаев 2 из 7 © Владимир Наскидаев Работы на атомном ледоколе "Чукотка" проекта 22220 Работы на атомном ледоколе "Чукотка" проекта 22220 © Владимир Наскидаев 3 из 7 © Владимир Наскидаев Работы на атомном ледоколе "Чукотка" проекта 22220 Работы на атомном ледоколе "Чукотка" проекта 22220 © Владимир Наскидаев 4 из 7 © Владимир Наскидаев Работы на атомном ледоколе "Чукотка" проекта 22220 Работы на атомном ледоколе "Чукотка" проекта 22220 © Владимир Наскидаев 5 из 7 © Владимир Наскидаев Атомный ледокол "Чукотка" проекта 22220 на достроечной набережной Балтийского завода ОСК Атомный ледокол "Чукотка" проекта 22220 на достроечной набережной Балтийского завода ОСК © Владимир Наскидаев 6 из 7 © Владимир Наскидаев Корпус атомного ледокола "Ленинград" проекта 22220 на стапеле Балтийского завода ОСК Корпус атомного ледокола "Ленинград" проекта 22220 на стапеле Балтийского завода ОСК © Владимир Наскидаев 7 из 7 Атомный ледокол "Чукотка" проекта 22220 на достроечной набережной Балтийского завода ОСК © Владимир Наскидаев 1 из 7 Атомный ледокол "Чукотка" проекта 22220 на достроечной набережной Балтийского завода ОСК © Владимир Наскидаев 2 из 7 Работы на атомном ледоколе "Чукотка" проекта 22220 © Владимир Наскидаев 3 из 7 Работы на атомном ледоколе "Чукотка" проекта 22220 © Владимир Наскидаев 4 из 7 Работы на атомном ледоколе "Чукотка" проекта 22220 © Владимир Наскидаев 5 из 7 Атомный ледокол "Чукотка" проекта 22220 на достроечной набережной Балтийского завода ОСК © Владимир Наскидаев 6 из 7 Корпус атомного ледокола "Ленинград" проекта 22220 на стапеле Балтийского завода ОСК © Владимир Наскидаев 7 из 7

"На данном заказе выполняются уже финальные отделочные работы. Проводятся швартовные испытания – то есть все механизмы, системы, запускаются, проверяются в работе по прямому назначению. Заказ готовится к пуску атомных реакторов", – рассказывает руководитель проекта при строительстве атомных ледоколов Балтийского завода ОСК Иван Братцев.

Тем временем на 350-метровом стапеле завода – тоже самом большом в России – постепенно строятся еще два атомохода серии – "Ленинград" и "Сталинград".

Церемония закладки "Ленинграда" состоялась в январе 2024 года, и сейчас судно находится в стадии формирования корпуса: средняя часть ледокола уже готова, достраиваются нос и корма. До спуска на воду осталось чуть больше 200 дней, о чем напоминают часы обратного отсчета на стене соседнего цеха.

"Сталинград", заложенный в ноябре 2025 года, пока состоит из одной центральной секции, но и стапель он покинет, согласно планам, только в 2028 году.

Парк судостроительного искусства

По словам Ивана Братцева, весь цикл создания ледокола состоит из нескольких основных этапов: закладка – по сути, зарождение проекта, формирование корпуса на стапеле и подготовка к спуску на воду, после которого судно перемещается на достроечную набережную, где монтируются все системы, оборудование, выполняются работы по отделке помещений и окраска.

Далее следуют загрузка ядерного топлива, запуск и проверка реактора, после чего идут швартовные и ходовые испытания, ещё одна ревизия всех систем и механизмов и, наконец, поднятие флага и передача заказчику.

Но сухое перечисление на словах – это в реальности годы работы сотен и тысяч человек, а также десятки тысяч тонн металла, превращающиеся в неисчислимое количество деталей судна.

Цикл жизни проекта начинается еще до закладки ледокола, в корпусообрабатывающем цехе. Здесь происходит нарезка металлопроката и изготовление первых деталей. Часть работ выполняется автоматикой, часть – вручную.

По широким конвейерам они перемещаются в сборочно-сварочный цех, где из них собирают более крупные элементы: плоские секции, объемные секции и целые блоки – до тех пор, пока конструкция помещается под крышей здания.

У каждого участка есть план: что, в каком количестве и к какому сроку должно быть изготовлено. После все детали проверяют на соответствие заданным параметрам.

Покидая цех на специальных платформах, секции и блоки отправляются сразу на стапель или ожидают своей очереди в пространствах между цехами. Благодаря этому, территория завода местами напоминает парк современного судостроительного искусства с огромными инсталляциями из различных частей ледокола: элементы корпуса, надстроек, на отдельном постаменте – ледовый зуб "Ленинграда".

© Владимир Наскидаев Территория Балтийского завода ОСК Территория Балтийского завода ОСК © Владимир Наскидаев 1 из 9 © Владимир Наскидаев Территория Балтийского завода ОСК Территория Балтийского завода ОСК © Владимир Наскидаев 2 из 9 © Владимир Наскидаев Территория Балтийского завода ОСК Территория Балтийского завода ОСК © Владимир Наскидаев 3 из 9 © Владимир Наскидаев Сборочно-сварочный цех Балтийского завода ОСК Сборочно-сварочный цех Балтийского завода ОСК © Владимир Наскидаев 4 из 9 © Владимир Наскидаев Сборочно-сварочный цех Балтийского завода ОСК Сборочно-сварочный цех Балтийского завода ОСК © Владимир Наскидаев 5 из 9 © Владимир Наскидаев Мастер в сборочно-сварочном цехе Балтийского завода ОСК Мастер в сборочно-сварочном цехе Балтийского завода ОСК © Владимир Наскидаев 6 из 9 © Владимир Наскидаев Сборочно-сварочный цех Балтийского завода ОСК Сборочно-сварочный цех Балтийского завода ОСК © Владимир Наскидаев 7 из 9 © Владимир Наскидаев Мастер в сборочно-сварочном цехе Балтийского завода ОСК Мастер в сборочно-сварочном цехе Балтийского завода ОСК © Владимир Наскидаев 8 из 9 © Владимир Наскидаев Сборочно-сварочный цех Балтийского завода ОСК Сборочно-сварочный цех Балтийского завода ОСК © Владимир Наскидаев 9 из 9 Территория Балтийского завода ОСК © Владимир Наскидаев 1 из 9 Территория Балтийского завода ОСК © Владимир Наскидаев 2 из 9 Территория Балтийского завода ОСК © Владимир Наскидаев 3 из 9 Сборочно-сварочный цех Балтийского завода ОСК © Владимир Наскидаев 4 из 9 Сборочно-сварочный цех Балтийского завода ОСК © Владимир Наскидаев 5 из 9 Мастер в сборочно-сварочном цехе Балтийского завода ОСК © Владимир Наскидаев 6 из 9 Сборочно-сварочный цех Балтийского завода ОСК © Владимир Наскидаев 7 из 9 Мастер в сборочно-сварочном цехе Балтийского завода ОСК © Владимир Наскидаев 8 из 9 Сборочно-сварочный цех Балтийского завода ОСК © Владимир Наскидаев 9 из 9

Среди многообразия деталей атомохода выделяется вертолет Ми-8, стоящий неподалеку от достроечной набережной. Оказывается, это полноразмерный макет, который поднимают краном и примеряют на почти готовый ледокол, если возникают сомнения, что винтокрылая машина комфортно разместится на вертолетной площадке.

При всей схожести ледоколов типового проекта, каждый из них в чем-то уникален. И дело не в допусках на производстве, а в том, что при строительстве каждого следующего атомохода идет корректировка и улучшение технологий, документации, оборудования и систем.

« "После каждого заказа, после трех, после четырех выявиться может все что угодно, особенно когда ледокол эксплуатируют там, в тяжелейших условиях, в Арктике, и мы всегда рассматриваем, корректируем, что-то устраняем, дорабатываем, чтобы на следующем ледоколе этих вопросов не было", – объясняет Иван Братцев.

По его словам, весь цикл создания судна занимает годы, но благодаря оптимизации технологий производства и по мере того, как работники набираются опыта, этот срок можно заметно сократить. Если "Арктика" строилась около 7 лет, то каждый следующий заказ удавалось сдать примерно на полгода быстрее, и "Чукотку" обещают закончить за 5 лет.

Конечно, за такое время судно становится почти родным каждому работнику завода, не говоря уже о руководителе проекта. И поэтому, даже после окончания строительства, они не перестают следить за его судьбой.

"Безусловно, это как ребенок, которого отпускаешь во взрослую жизнь. Когда заказ находился пять, шесть, семь лет вот здесь, на стапеле, на стенке, то потом, когда наблюдаешь, где он там, в Карском море, в море Лаптевых, а может, где-то и на Дальнем Востоке вообще ходит, конечно, это очень интересно", – признаётся Братцев.

Ледоколы по графику

Внимательно следят за атомоходами и в Штабе морских операций ГлавСевморпути. На экранах у сотрудников – карты, где видно все, что происходит в акватории: гидрометеорологическая обстановка, местонахождение всех атомных и дизельных ледоколов, а также других судов.

Ранняя весна на Северном морском пути – самый тяжелый период, когда лед набирает наибольшую толщину. И сейчас вся работа сосредоточена в Карском море, Обской губе и Енисейском заливе, где идет активная добыча полезных ископаемых: около 50 судов могут одномоментно находиться там и ожидать проводки.

Каждое перемещение в акватории уже заложено в план-график, который составляется заранее, поясняет руководитель Штаба морских операций Владимир Арутюнян:

« "Перед началом навигации мы получаем данные о судах и проверяем, смогут ли они пройти в текущих ледовых условиях. Затем планируем ледокольную проводку: распределяем ледоколы по судам, чтобы обеспечить максимально быстрое и эффективное движение".

Также учитывается расположение всех ледоколов на нужном участке, и иногда для оптимизации работы судно по мере движения по маршруту может передаваться от одного ледокола другому.

График этот расписан на несколько месяцев вперед, поскольку периодов навигации на Северном морском пути два – летне-осенний и зимний-весенний. По словам замглавы ФГБУ "ГлавСевморпуть" по обеспечению судоходства Святослава Степченкова, основная работа ледоколов ведется зимой, а летом они остаются на дежурствах только на неоттаявших участках морей.

"Северное побережье России – это сплошь реки, которые выходят в 4 моря российской Арктики: Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское. Эти реки тоже очищаются ото льда, часть из них судоходны, поэтому первый тип судоходства – это, скажем, прибрежный, полуречной. Если мы говорим о переходе с Запада на Восток и обратно, то, в зависимости от судна, самый лучший период считается август-сентябрь. Его еще называют период малой ледовитости арктических морей", – рассказывает Степченков.

Именно на летне-осенний период приходится подавляющая часть переходов по СМП, включая международные торговые перевозки, и активная работа в его восточном секторе, в том числе северный завоз. Зимой атомоходы сосредотачиваются на севере Сибири. Так что представление о ледоколах, непрерывно ведущих суда от края до края Северного морского пути – скорее красивый образ, нежели повседневная реальность.

Причин тому две, и первая – загруженность ледоколов работой на крупных российских проектах. Технически для атомохода последнего поколения не составляет труда пройти СМП целиком в любое время года, но все они в тяжелый сезон востребованы в Карском море, а прошедшей зимой "Сибирь", например, уходила в Финский залив, застывший из-за аномальных морозов.

"Если бы был запрос сейчас пойти на Восток, можно было бы это сделать. Но для того, чтобы систематически поддерживать навигацию, строят еще атомные ледоколы, чтобы эти оставить на обеспечении здесь, а все остальные бросить на восточное направление", – говорит Святослав Степченков.

© ФГУП "Атомфлот" Атомный ледокол "Урал" проекта 22220 буксирует судно Атомный ледокол "Урал" проекта 22220 буксирует судно © ФГУП "Атомфлот" 1 из 5 © ФГУП "Атомфлот" Атомные ледоколы во льдах Атомные ледоколы во льдах © ФГУП "Атомфлот" 2 из 5 © ФГУП "Атомфлот" Атомный ледокол "Сибирь" проекта 22220 Атомный ледокол "Сибирь" проекта 22220 © ФГУП "Атомфлот" 3 из 5 © ФГУП "Атомфлот" Атомный ледокол "Сибирь" проекта 22220 Атомный ледокол "Сибирь" проекта 22220 © ФГУП "Атомфлот" 4 из 5 © ФГУП "Атомфлот" Атомный ледокол "Сибирь" проекта 22220 в море Атомный ледокол "Сибирь" проекта 22220 в море © ФГУП "Атомфлот" 5 из 5 Атомный ледокол "Урал" проекта 22220 буксирует судно © ФГУП "Атомфлот" 1 из 5 Атомные ледоколы во льдах © ФГУП "Атомфлот" 2 из 5 Атомный ледокол "Сибирь" проекта 22220 © ФГУП "Атомфлот" 3 из 5 Атомный ледокол "Сибирь" проекта 22220 © ФГУП "Атомфлот" 4 из 5 Атомный ледокол "Сибирь" проекта 22220 в море © ФГУП "Атомфлот" 5 из 5

Вторая причина: для экономической целесообразности ледоколы нужно загружать работой постоянно, а далеко не все транспортные суда соответствуют суровым условиям арктической зимы. Как объясняют в Штабе морских операций, мало иметь соответствующий класс корпуса, необходима еще достаточно мощная энергетическая установка, чтобы судно могло двигаться во льдах.

И желательно, чтобы их сразу было несколько. Хотя ледовые караваны, как их рисует воображение, когда вереница судов идет за ледоколом – это крайне редкое явление и очень трудоемкое с точки зрения проводки.

"Для того, чтобы суда шли за ледоколом, они должны быть одного ледового класса и максимум два. Скорее всего, при рейсах на Восток мы будем использовать караванное плавание, но это, например, будут два газовоза, которые имеют одинаковый ледовый класс Аrc7, практически самый высокий, и одинаковую энергетическую установку. То есть мы понимаем: если за ледоколом прошло одно судно, такое же точно пройдёт по этому каналу, даже если он слегка сожмётся", – объясняет генеральный директор ФГБУ "ГлавСевморпуть" Сергей Зыбко.