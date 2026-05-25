Рейтинг@Mail.ru
Да Коста покинул "Автомобилист" - РИА Новости Спорт, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
18:17 25.05.2026 (обновлено: 18:24 25.05.2026)
Да Коста покинул "Автомобилист"

"Автомобилист" расторг контракт с французским нападающим Да Костой

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкХоккеисты "Автомобилиста" (Екатеринбург)
Хоккеисты Автомобилиста (Екатеринбург) - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Хоккеисты "Автомобилиста" (Екатеринбург). Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Екатеринбургский «Автомобилист» расторг контракт с французским хоккеистом Стефаном Да Костой.
  • Да Коста выступал за «Автомобилист» с сезона 2021/22 и ранее играл за екатеринбургскую команду в сезоне 2018/19.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Екатеринбургский "Автомобилист" расторг контракт с французским нападающим Стефаном Да Костой, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Француз выступал за "Автомобилист" с сезона-2021/22, ранее спортсмен также играл в составе екатеринбургской команды в сезоне-2018/19.
Да Косте 36 лет. В КХЛ, помимо "Автомобилиста", он представлял московский ЦСКА, ярославский "Локомотив" и казанский "Ак Барс". Всего на его счету 627 матчей и 540 очков (218 голов + 322 передач) в лиге. Спортсмен участвовал в зимней Олимпиаде в Италии.
Шайба в воротах - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Путин приветствовал участников суперфинала соревнований юных хоккеистов
Вчера, 10:23
 
ХоккейСпортСтефан Да КостаАвтомобилистЦСКАЛокомотив (Ярославль)КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    Д. Тайхман
    44
    66
  • Теннис
    Завершен
    К. Рууд
    Р. Сафиуллин
    67506
    26762
  • Теннис
    Завершен
    I. Buse
    А. Рублев
    3735
    6667
  • Теннис
    Завершен
    А. Захарова
    К. Мухова
    52
    76
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    Р. Сарасуа
    66
    41
  • Теннис
    Завершен
    М. Осорио
    Е. Александрова
    66
    24
  • Хоккей
    Завершен
    США
    Венгрия
    7
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Германия
    Великобритания
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Норвегия
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Словения
    Италия
    5
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    УНИКС
    73
    78
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала