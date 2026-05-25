В Госдуме рассказали, как получить гражданство России по упрощенной схеме

Краткий пересказ от РИА ИИ Упрощенный порядок получения гражданства РФ в 2026 году распространяется на участников СВО, граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии с видом на жительство, выпускников российских вузов, а также на тех, чьи родственники жили на территории РСФСР или СССР.

МВД тщательно изучает документы, законность нахождения человека в стране и достоверность сведений, и большинство отказов связано с предоставлением ложной информации или наличием ограничений на въезд.

Срок рассмотрения документов составляет около трех месяцев.

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Упрощенный порядок получения гражданства РФ в 2026 году распространяется на участников СВО, граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии с видом на жительство, выпускников российских вузов, а также на тех, чьи родственники жили на территории РСФСР или СССР, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия").

"Сегодня российское законодательство предусматривает целый ряд оснований для получения гражданства в более короткие сроки. Речь идет о людях, которые уже связали свою жизнь с Россией : имеют здесь родственников, семью, работу, образование, военную службу или статус соотечественников", - сказал Гусев.

Он отметил, что особое внимание государство уделяет тем, кто защищает Россию, работает на ее развитие и интегрирован в российское общество.

Казахстана и "Именно поэтому упрощенный порядок распространяется, например, на участников СВО, граждан Белоруссии Молдавии с ВНЖ, выпускников российских вузов, а также на людей, чьи родственники жили на территории РСФСР или СССР", - пояснил депутат.

По словам Гусева, важно понимать, что упрощенный порядок не означает отсутствие проверки: МВД тщательно изучает документы, законность нахождения человека в стране и достоверность сведений, и большинство отказов связано именно с предоставлением ложной информации или наличием ограничений на въезд.

"При этом сама процедура сегодня стала более понятной и прозрачной. Срок рассмотрения документов составляет около трех месяцев", - добавил он.