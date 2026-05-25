Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, как получить гражданство России по упрощенной схеме - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:07 25.05.2026 (обновлено: 03:08 25.05.2026)
В Госдуме рассказали, как получить гражданство России по упрощенной схеме

В Госдуме рассказали об упрощенном порядке получения гражданства

© РИА НовостиРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Упрощенный порядок получения гражданства РФ в 2026 году распространяется на участников СВО, граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии с видом на жительство, выпускников российских вузов, а также на тех, чьи родственники жили на территории РСФСР или СССР.
  • МВД тщательно изучает документы, законность нахождения человека в стране и достоверность сведений, и большинство отказов связано с предоставлением ложной информации или наличием ограничений на въезд.
  • Срок рассмотрения документов составляет около трех месяцев.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Упрощенный порядок получения гражданства РФ в 2026 году распространяется на участников СВО, граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии с видом на жительство, выпускников российских вузов, а также на тех, чьи родственники жили на территории РСФСР или СССР, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия").
"Сегодня российское законодательство предусматривает целый ряд оснований для получения гражданства в более короткие сроки. Речь идет о людях, которые уже связали свою жизнь с Россией: имеют здесь родственников, семью, работу, образование, военную службу или статус соотечественников", - сказал Гусев.
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
В ГД внесли проект о повышении пошлины за прием в гражданство
4 мая, 09:00
Он отметил, что особое внимание государство уделяет тем, кто защищает Россию, работает на ее развитие и интегрирован в российское общество.
"Именно поэтому упрощенный порядок распространяется, например, на участников СВО, граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии с ВНЖ, выпускников российских вузов, а также на людей, чьи родственники жили на территории РСФСР или СССР", - пояснил депутат.
По словам Гусева, важно понимать, что упрощенный порядок не означает отсутствие проверки: МВД тщательно изучает документы, законность нахождения человека в стране и достоверность сведений, и большинство отказов связано именно с предоставлением ложной информации или наличием ограничений на въезд.
"При этом сама процедура сегодня стала более понятной и прозрачной. Срок рассмотрения документов составляет около трех месяцев", - добавил он.
Парламентарий считает, что государство заинтересовано в том, чтобы люди, которые действительно связывают свое будущее с Россией, могли легально жить, работать и строить здесь свою жизнь.
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Для жителей Приднестровья открыли запись на прием по вопросу гражданства
22 мая, 11:53
 
ОбществоРоссияБелоруссияКазахстанГосдума РФСправедливая Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала