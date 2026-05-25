Каждый десятый россиянин смотрит только большие футбольные чемпионаты

  • Порядка 10% россиян предпочитают смотреть только крупные международные футбольные турниры.
  • Активными болельщиками являются 5% россиян, еще 9% периодически смотрят матчи разного уровня.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Порядка 10% россиян предпочитают смотреть только крупные международные футбольные турниры, при этом чаще остальных футбол смотрит старшее поколение, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob.
"Самых преданных болельщиков - тех, у кого есть любимая команда, кто постоянно следит за чемпионатами и ходит на стадионы, - среди россиян - 5%. Еще 9% периодически смотрят матчи разного уровня, а 10% ограничиваются крупными турнирами вроде чемпионатов Европы и мира или Лиги чемпионов", - говорится в исследовании, которое было проведено на основании опроса 1600 совершеннолетних россиян из всех округов страны.
При этом подавляющее большинство респондентов (72%) отметили, что в обычной жизни футболом не интересуются. Также аналитики выяснили, подавляющее большинство футбольных фанатов – мужчины, каждый третий из них интересуется футболом. А 86% женщин интереса не проявляют.
Что касается предпочтений россиян разных возрастов, то активным болельщиком назвал себя каждый десятый россиянин от 45 лет и старше. Из них 15% отслеживают результаты матчей разного уровня, а 16% смотрят крупные турниры.
В свою очередь, среди респондентов младше 34 лет и респондентов 35-44 лет по 8% считают себя активными болельщиками. Из числа молодежи еще 12% периодически смотрят матчи и отслеживают результаты игр и 10% смотрят только крупные турниры. Среди людей среднего возраста таких 13% и 11% соответственно.
Аналитики сделали вывод, что за восемь лет после чемпионата мира, проходившего в России в 2018 году, интерес к футболу остыл. "По сравнению с 2018 годом доля постоянных болельщиков снизилась с 7% до 5%. Тех, кто интересуется периодически, - с 11% до 9%. Количество зрителей, которые смотрят только крупные турниры, - с 19% до 10%", - объяснили авторы исследования.
25 мая – Всемирный день футбола. Эта дата была провозглашена в резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН и призвана подчеркивать роль футбола в укреплении диалога и равенства.
