Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Вильярреал» победил «Атлетико» в 38-м туре чемпионата Испании со счетом 5:1.
- Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне провел свой 800-й матч в составе мадридского клуба.
- «Вильярреал» занял третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Атлетико» — четвертое, обе команды сыграют в Лиге чемпионов в сезоне-2026/27.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. "Вильярреал" одержал победу над "Атлетико" в матче последнего, 38-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Вильярреале завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Айосе Перес (34-я и 54-я минуты), мячи также забили Даниэль Парехо (30, с пенальти), Жорж Микаутадзе (40) и Пап Алассан Гейе. У "Атлетико" отличился Марк Пубиль (43) с передачи Антуана Гризманна.
30’ • Даниэль Парехо (П)
34’ • Айосе Перес
40’ • Жорж Микаутадзе
45’ • Пап Гейе
(Николя Пепе)
54’ • Айосе Перес
(Николя Пепе)
43’ • Марк Пабилл
Матч стал 800-м для главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне в составе мадридского клуба. Аргентинский специалист возглавил команду в 2011 году. Встреча также стала последней в составе "Атлетико" для капитана команды Гризманна. В марте спортсмен подписал контракт с клубом североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Орландо Сити".
"Вильярреал", набрав 72 очка, занял третью строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, следом за ним расположился "Атлетико" с 69 баллами. Обе команды сыграют в Лиге чемпионов в сезоне-2026/27.