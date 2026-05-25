Рейтинг@Mail.ru
"Вильярреал" победил "Атлетико" в 38-м туре чемпионата Испании - РИА Новости Спорт, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:46 25.05.2026
"Вильярреал" победил "Атлетико" в 38-м туре чемпионата Испании

"Вильярреал" разгромил "Атлетико" в последнем туре чемпионата Испании по футболу

© Фото : Пресс-служба "Вильярреала"Жорж Микаутадзе
Жорж Микаутадзе - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© Фото : Пресс-служба "Вильярреала"
Жорж Микаутадзе. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Вильярреал» победил «Атлетико» в 38-м туре чемпионата Испании со счетом 5:1.
  • Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне провел свой 800-й матч в составе мадридского клуба.
  • «Вильярреал» занял третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Атлетико» — четвертое, обе команды сыграют в Лиге чемпионов в сезоне-2026/27.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. "Вильярреал" одержал победу над "Атлетико" в матче последнего, 38-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Вильярреале завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Айосе Перес (34-я и 54-я минуты), мячи также забили Даниэль Парехо (30, с пенальти), Жорж Микаутадзе (40) и Пап Алассан Гейе. У "Атлетико" отличился Марк Пубиль (43) с передачи Антуана Гризманна.
Чемпионат Испании по футболу
24 мая 2026 • начало в 22:00
Завершен
Вильярреал
5 : 1
Атлетико Мадрид
30‎’‎ • Даниэль Парехо (П)
34‎’‎ • Айосе Перес
40‎’‎ • Жорж Микаутадзе
(Айосе Перес)
45‎’‎ • Пап Гейе
(Николя Пепе)
54‎’‎ • Айосе Перес
(Николя Пепе)
43‎’‎ • Марк Пабилл
(Антуан Гризманн)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Матч стал 800-м для главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне в составе мадридского клуба. Аргентинский специалист возглавил команду в 2011 году. Встреча также стала последней в составе "Атлетико" для капитана команды Гризманна. В марте спортсмен подписал контракт с клубом североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Орландо Сити".
"Вильярреал", набрав 72 очка, занял третью строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, следом за ним расположился "Атлетико" с 69 баллами. Обе команды сыграют в Лиге чемпионов в сезоне-2026/27.
Домашний стадион испанского футбольного клуба Хетафе Колизеум Альфонсо Перес - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
"Сельта" и "Хетафе" сыграют в еврокубках от Ла Лиги
Вчера, 00:15
 
ФутболСпортАнтуан ГризманнАтлетико (Мадрид)Чемпионат Испании по футболуЛига чемпионов 2025-2026Major League Soccer 2025Орландо СитиВильярреалАйосе ПересДаниэль Парехо
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (П)
    Спартак Москва
    Краснодар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Рома
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Удинезе
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Ювентус
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Атлетико Мадрид
    5
    1
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    A. Gea
    676
    360
  • Теннис
    Завершен
    А. Блинкова
    Ю. Стародубцева
    31
    66
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Ф. Ферро
    66
    33
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Эвертон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Лидс
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Брайтон
    Манчестер Юнайтед
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Брентфорд
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Арсенал
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Брайтон
    Манчестер Юнайтед
    0
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала