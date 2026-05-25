"Акрон" рассматривает минимум пять специалистов на пост главного тренера
10:07 25.05.2026 (обновлено: 10:43 25.05.2026)
"Акрон" рассматривает минимум пять специалистов на пост главного тренера

В шорт-лист "Акрона" входят минимум пять российских и иностранных тренеров

  • "Акрон" рассматривает около пяти российских и иностранных специалистов на пост главного тренера.
  • После поражения от "Крыльев Советов" пост главного тренера "Акрона" оставил Заур Тедеев, его на период стыковых матчей заменил Мурат Искаков.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Около пяти российских и иностранных специалистов входят в шорт-лист на пост главного тренера "Акрона", сообщил РИА Новости генеральный директор тольяттинского футбольного клуба Константин Клюшев.
После разгромного поражения от самарских "Крыльев Советов" (1:4), произошедшего 17 мая, пост главного тренера "Акрона" оставил Заур Тедеев. На период стыковых матчей его заменил Мурат Искаков. После этого вместе с Искаковым из команды ушли Илья Калашников, Расул Шайхов, Владимир Савченко и Александр Аброскин.
"В шорт-листе "Акрона" в районе пяти тренеров. Речь идет и о российских, и о зарубежных тренерах", - сказал Клюшев.
В субботу "Акрон" на домашнем поле уступил волгоградскому "Ротору" (0:1) в ответном стыковом матче за право остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ), но сохранил место в высшем дивизионе благодаря победе в первой игре со счетом 2:0.
