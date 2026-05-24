Весенний велофестиваль в Москве стал самым массовым велособытием страны - РИА Новости Спорт, 24.05.2026
20:57 24.05.2026
Весенний велофестиваль в Москве стал самым массовым велособытием страны

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Весенний велофестиваль в Москве стал самым массовым велособытием страны.
  • В велофестивале приняли участие более 77 тысяч велосипедистов и зрителей.
  • Среди участников были представители других городов, включая Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Великий Новгород, Тверь, Владимир, Тулу.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Весенний велофестиваль в столице стал самым массовым велособытием страны, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, его слова приводит дептранс в Telegram-канале.
"Первый велозаезд в этом сезоне вошел в историю! Как рассказал Максим Ликсутов, впервые на мероприятии присутствовали представители Книги рекордов России, которые зафиксировали, что Весенний велофестиваль стал самым массовым велособытием страны. В нем приняли участие более 77 тысяч велосипедистов и зрителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вдоль маршрута по Садовому кольцу работали "станции музыки", где артисты проекта "Музыка в метро" исполняли известные песни. На проспекте Академика Сахарова провели конкурсы и розыгрыши, а также организовали веломастерские, веломойку, фотозоны и арт-объекты. На основной сцене выступили приглашенные артисты. Главным исполнителем стала группа Cream Soda. На стенде "ВК Знакомств" гости заполняли анкеты, чтобы найти новых друзей или компанию для заезда.
"Московские велофестивали, которые мы организовываем по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, с каждым годом объединяют все больше людей. Мы стремимся показать, что велосипед давно стал полноценным видом транспорта в столице, а велосипедисты - полноправными участниками дорожного движения. Подтверждение этому - наш велозаезд, который собрал рекордные 77 тысяч человек", - подчеркнул Максим Ликсутов.
Кроме того, Ликсутов уточнил, что среди гостей было большое количество представителей других городов - участники из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, Твери, Владимира, Тулы. Он отметил, что впереди жителей и гостей города ждут еще пять масштабных мероприятий, ближайшее из которых состоится уже 30 мая.
СпортМоскваРоссияСадовое кольцо (Москва)Максим ЛиксутовCream SodaСергей СобянинвелофестивальВелоспорт
 
