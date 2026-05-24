Краткий пересказ от РИА ИИ «Краснодар» уступил московскому «Спартаку» в суперфинале Кубка России, основное время матча завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти «красно-белые» оказались сильнее — 4:3.

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян призвал поддержать Хуана Боселли, промахнувшегося в серии пенальти, отметив, что на его месте мог оказаться любой игрок.

Эдуард Сперцян гордится своими товарищами по команде, несмотря на обидное поражение, и подчеркивает, что «Краснодар» не первый год борется за самые высокие места.

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян не стал винить нападающего Хуана Боселли за промах в серии пенальти суперфинала Кубка России по футболу против московского "Спартака", подчеркнув, что на его месте мог оказаться любой.

Кевин Ленини. В воскресенье " Краснодар " уступил московскому " Спартаку " в суперфинале Кубка России. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти "красно-белые" оказались сильнее - 4:3. Свои удары не реализовали Боселли

"Серия пенальти - лотерея, но матч был интересным, много моментов, думаю, всем понравился. В конце стало чуть грустно. Поддержали Боселли, такое бывает, это спорт, на его месте мог оказаться любой", - сказал Сперцян журналистам.

Ранее "Краснодар" стал серебряным призером чемпионата России, в котором лидировал до предпоследнего тура.

"Итог сезона - горжусь ребятами, не первый год мы боремся за самые высокие места. Сейчас обидно, когда немного не хватило. Но стоит гордиться", - добавил полузащитник.