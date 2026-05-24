Сперцян призвал поддержать Боселли после неудачного пенальти

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян не стал винить нападающего Хуана Боселли за промах в серии пенальти суперфинала Кубка России по футболу против московского "Спартака", подчеркнув, что на его месте мог оказаться любой.
В воскресенье "Краснодар" уступил московскому "Спартаку" в суперфинале Кубка России. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти "красно-белые" оказались сильнее - 4:3. Свои удары не реализовали Боселли и Кевин Ленини.
"Серия пенальти - лотерея, но матч был интересным, много моментов, думаю, всем понравился. В конце стало чуть грустно. Поддержали Боселли, такое бывает, это спорт, на его месте мог оказаться любой", - сказал Сперцян журналистам.
Ранее "Краснодар" стал серебряным призером чемпионата России, в котором лидировал до предпоследнего тура.
"Итог сезона - горжусь ребятами, не первый год мы боремся за самые высокие места. Сейчас обидно, когда немного не хватило. Но стоит гордиться", - добавил полузащитник.
Боселли 26 лет. Уругваец перешел в "Краснодар" в феврале из "Нижнего Новгорода". Форвард провел за "быков" 17 матчей и забил один гол.