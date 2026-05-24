"Буланову только притащили": Аршавин хотел услышать Максим в финале Кубка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Андрей Аршавин заявил, что «Спартак» не станет топ-клубом, если выиграет Кубок России.
- Суперфинал Кубка России пройдет 24 мая в Москве на стадионе «Лужники», где «Спартак» встретится с «Краснодаром».
- Аршавин поддерживает «Спартак» и считает, что команда выиграет в предстоящем матче.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заместитель председателя правления по спортивному развитию петербургского "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что московский "Спартак" не станет топ-клубом, если выиграет Кубок России.
Суперфинал Кубка России пройдет 24 мая в Москве на стадионе "Лужники". В решающем матче "Спартак" встретится с "Краснодаром".
Дзюба не усилит "Спартак", заявил Аршавин
Вчера, 16:08
"Спартак" не станет топ-клубом, если выиграет трофей. Они раз в сколько лет выигрывают? В четыре года? Почти в пятилетку, ха-ха. Ну, молодцы. Чтобы можно было сказать, что они снова топ-клуб, должны выигрывать каждый год. Сегодня я за "Спартак". Думаю, что они выиграют. Максим хочу послушать, хотя вижу, что Буланову только притащили", - сказал Аршавин журналистам.
Аршавину 44 года. Он работает в "Зените" с 2019 года, выступал за команду с 1999 по 2008 год, а также с 2012-го по 2015-й, став трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны, а также победителем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. Он бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России по футболу.