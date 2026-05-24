Прудникова не было за рулем попавшей в аварию машины в центре Москвы

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Бывший футболист "Спартака" Александр Прудников заявил РИА Новости, что попавший в аварию на западе Москвы автомобиль принадлежит ему, но за рулем его не было.
"Машина моя, за рулем был не я. Я приехал посмотреть на свою машину", - сказал он.
В воскресенье в пресс-службе столичного главка МВД РФ подтвердили агентству факт ДТП, не называя имени пострадавшего. По данным главка, на Мичуринском проспекте произошло ДТП с участием двух транспортных средств, в результате которого пострадал один человек.