"Наполи" обыграл "Удинезе" в матче последнего тура чемпионата Италии - РИА Новости Спорт, 24.05.2026
21:05 24.05.2026
"Наполи" обыграл "Удинезе" в матче последнего тура чемпионата Италии

Эмблема итальянского "Наполи". Архивное фото
  • «Наполи» обыграл «Удинезе» в последнем, 38-м туре чемпионата Италии по футболу со счетом 1:0.
  • «Наполи» набрал 76 очков и занял второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, получив путевку в Лигу чемпионов.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. "Наполи" одержал победу над "Удинезе" в последнем, 38-м туре чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Неаполе завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч на 24-й минуте забил Расмус Хёйлунд.
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
24 мая 2026 • начало в 19:00
Завершен
Наполи
1 : 0
Удинезе
24‎’‎ • Расмус Хойлунд
(Кевин Де Брёйне)
Календарь Турнирная таблица История встреч
На 65-й минуте красную карточку получил защитник "Удинезе" Кристиан Кабаселе.
"Наполи" набрал 76 очков и занял второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда гарантировала себе путевку в Лигу чемпионов. "Удинезе" с 60 баллами располагается на 10-й строчке.
В другом матче "Парма" дома обыграла "Сассуоло" со счетом 1:0.
  • Футбол
    Закончен (П)
    Спартак Москва
    Краснодар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Рома
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Удинезе
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Ювентус
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Атлетико Мадрид
    5
    1
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    A. Gea
    676
    360
  • Теннис
    Завершен
    А. Блинкова
    Ю. Стародубцева
    31
    66
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Ф. Ферро
    66
    33
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Эвертон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Лидс
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Брайтон
    Манчестер Юнайтед
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Брентфорд
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Арсенал
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Брайтон
    Манчестер Юнайтед
    0
    3
