"Наполи" обыграл "Удинезе" в матче последнего тура чемпионата Италии

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. "Наполи" одержал победу над "Удинезе" в последнем, 38-м туре чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Неаполе завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч на 24-й минуте забил Расмус Хёйлунд.
На 65-й минуте красную карточку получил защитник "Удинезе" Кристиан Кабаселе.
"Наполи" набрал 76 очков и занял второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда гарантировала себе путевку в Лигу чемпионов. "Удинезе" с 60 баллами располагается на 10-й строчке.