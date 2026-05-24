Полицейские, спасшие людей из пожара в ХМАО, получили премию имени Кеосаяна

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Лейтенанты полиции Алексей Земеров и Заур Рамазанов, которые спасли четверых человек из горящего дома во время пожара в Ханты-Мансийске, получили премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.