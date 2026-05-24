13:10 24.05.2026 (обновлено: 14:33 24.05.2026)

В Москве стартовал весенний велофестиваль

© АГН "Москва" / Александр АвиловВелогонка "Садовое кольцо" в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве стартовал весенний велофестиваль.
  • Участники проедут 16 километров по Садовому кольцу, а в заезде принимают участие более 70 тысяч человек.
  • Велофестиваль в этом году посвящен Году единства народов России и собрал участников из разных городов.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Весенний велофестиваль стартовал в Москве в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.
Массовая велопрогулка началась в столице в воскресенье. Участники проедут 16 километров по Садовому кольцу. Тысячи любителей двухколесных прогулок принимают участие в заезде. Колонну возглавил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Сегодня мы прогнозируем абсолютное рекордное количество участников. Зарегистрировавшихся участников только 70 тысяч человек, это больше почти на 3-4 тысячи человек, чем было в прошлом году. Уверен, что данное веломероприятие войдет в книгу рекордов нашей страны", - сказал Ликсутов журналистам.
Заммэра поблагодарил сотрудников ГАИ города Москвы, Росгвардии, МЧС и полиции за помощь в организации проведения сегодняшнего мероприятия. Он также напомнил, что в этом году велофестиваль посвящен Году единства народов России.
"Есть участники из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, Твери, Владимира и Тулы. Мы очень рады всем участникам", - добавил Ликсутов.
МоскваСадовое кольцо (Москва)РоссияМаксим ЛиксутовГИБДД МВД РФФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
