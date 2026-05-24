В Москве стартовал весенний велофестиваль.

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Весенний велофестиваль стартовал в Москве в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.
Массовая велопрогулка началась в столице в воскресенье. Участники проедут 16 километров по Садовому кольцу. Тысячи любителей двухколесных прогулок принимают участие в заезде. Колонну возглавил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Сегодня мы прогнозируем абсолютное рекордное количество участников. Зарегистрировавшихся участников только 70 тысяч человек, это больше почти на 3-4 тысячи человек, чем было в прошлом году. Уверен, что данное веломероприятие войдет в книгу рекордов нашей страны", - сказал Ликсутов журналистам.
Заммэра поблагодарил сотрудников ГАИ города Москвы, Росгвардии, МЧС и полиции за помощь в организации проведения сегодняшнего мероприятия. Он также напомнил, что в этом году велофестиваль посвящен Году единства народов России.
"Есть участники из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, Твери, Владимира и Тулы. Мы очень рады всем участникам", - добавил Ликсутов.