Махмудова стала чемпионкой Европы по стрельбе из лука - РИА Новости Спорт, 24.05.2026
15:42 24.05.2026 (обновлено: 15:43 24.05.2026)
Махмудова стала чемпионкой Европы по стрельбе из лука

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Россиянка Нуриниссо Махмудова завоевала золото в стрельбе из классического лука в заключительный день чемпионата Европы, который проходит в Анталье (Турция).
В финале Махмудова одержала победу над испанкой Элией Каналес.
Махмудовой 25 лет. Ранее она становилась чемпионкой Европы в стрельбе из лука в помещении в 2025 и 2026 годах.
Всемирная федерация стрельбы из лука (World Archery) допускает российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Юниоры имеют право участвовать в командных дисциплинах.
