Махмудова стала чемпионкой Европы по стрельбе из лука

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Россиянка Нуриниссо Махмудова завоевала золото в стрельбе из классического лука в заключительный день чемпионата Европы, который проходит в Анталье (Турция).

В финале Махмудова одержала победу над испанкой Элией Каналес.

Махмудовой 25 лет. Ранее она становилась чемпионкой Европы в стрельбе из лука в помещении в 2025 и 2026 годах.