В Ярославле назовут улицу в честь "Локомотива"
17.03.2022
20:50 24.05.2026 (обновлено: 20:51 24.05.2026)
В Ярославле назовут улицу в честь "Локомотива"

Евраев: улицу в Ярославле назовут в честь хоккейной команды "Локомотив"

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Хоккеисты "Локомотива" празднуют победу
Хоккеисты Локомотива празднуют победу - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Хоккеисты "Локомотива" празднуют победу. Архивное фото
  • Улицу в Ярославле назовут в честь хоккейной команды «Локомотив», завоевавшей Кубок Гагарина.
  • Праздник в честь чемпионов собрал в Ярославле не менее 8 тысяч болельщиков.
  • Губернатор Михаил Евраев сообщил, что жителям региона предложат выбрать название для улицы, площади или проспекта через голосование.
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Улицу в Ярославле назовут в честь хоккейной команды "Локомотив", во второй раз завоевавшей Кубок Гагарина, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
В четверг "Локомотив" обыграл казанский "Ак Барс" в шестом матче финальной серии со счетом 3:2 и во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина.
В воскресенье в Ярославле прошел праздник в честь чемпионов, сообщил Евраев в своем Telegram-канале. По его словам, праздник собрал не менее 8 тысяч болельщиков.
"В честь "Локомотива" будет названа одна из улиц, площадей или проспектов Ярославля. Запустим голосование примерно через неделю, и выбор сделают сами жители региона", - сообщил Евраев.
Губернатор подчеркнул, что команду к победе вел легендарный президент клуба Юрий Яковлев.
"От имени правительства региона вышли в Ярославскую областную думу с инициативой присвоить ему звание почетного гражданина Ярославской области. Уверен, это решение будет поддержано. Главному тренеру Бобу Хартли сегодня вручил одну из высших наград Ярославской области – Почетный знак Алексея Петровича Мельгунова. А в августе отдельно наградим каждого игрока команды", - рассказал глава региона.
ХоккейСпортЯрославльЯрославская областьМихаил ЕвраевЮрий ЯковлевБоб ХартлиАк БарсЛокомотив (Ярославль)Ярославская областная ДумаКубок Гагарина
 
