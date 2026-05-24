В Ярославле назовут улицу в честь "Локомотива"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Улицу в Ярославле назовут в честь хоккейной команды «Локомотив», завоевавшей Кубок Гагарина.
- Праздник в честь чемпионов собрал в Ярославле не менее 8 тысяч болельщиков.
- Губернатор Михаил Евраев сообщил, что жителям региона предложат выбрать название для улицы, площади или проспекта через голосование.
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Улицу в Ярославле назовут в честь хоккейной команды "Локомотив", во второй раз завоевавшей Кубок Гагарина, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
«
"В честь "Локомотива" будет названа одна из улиц, площадей или проспектов Ярославля. Запустим голосование примерно через неделю, и выбор сделают сами жители региона", - сообщил Евраев.
Губернатор подчеркнул, что команду к победе вел легендарный президент клуба Юрий Яковлев.
«
"От имени правительства региона вышли в Ярославскую областную думу с инициативой присвоить ему звание почетного гражданина Ярославской области. Уверен, это решение будет поддержано. Главному тренеру Бобу Хартли сегодня вручил одну из высших наград Ярославской области – Почетный знак Алексея Петровича Мельгунова. А в августе отдельно наградим каждого игрока команды", - рассказал глава региона.
Хоккеисты "Локо" завоевали Кубок Харламова
Вчера, 15:28