"Барыс" продлил контракт с американским нападающим Томпсоном
15:27 24.05.2026 (обновлено: 15:31 24.05.2026)
"Барыс" продлил контракт с американским нападающим Томпсоном

Хоккей. КХЛ. Динамо (Москва) - Барыс (Астана)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Астанинский «Барыс» продлил контракт с американским нападающим Тайсом Томпсоном.
  • Соглашение с хоккеистом рассчитано на один сезон — до 31 мая 2027 года.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Астанинский "Барыс" продлил контракт с американским нападающим Тайсом Томпсоном, сообщает Telegram-канал казахстанского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон - до 31 мая 2027 года.
"Тайс - настоящий профессионал и отличный командный игрок, который позитивно влияет на атмосферу в раздевалке. Он еще молод, всегда заряжен на борьбу, активную игру, и мы видим в нем потенциал для дальнейшего роста. Рады, что он остается с нами и продолжит приносить пользу команде в предстоящем сезоне", - сказал генменеджер "Барыса" Леонид Метальников.
В минувшем сезоне 26-летний нападающий забросил 15 шайб и сделал 10 передач в 57 матчах.
