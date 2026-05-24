Алекперов дал смелый прогноз на следующий сезон для "Спартака"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Совладелец компании "Лукойл" Вагит Алекперов заявил, что в следующем сезоне московский футбольный клуб "Спартак" выиграет чемпионат России.
- "Спартак" занял четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона-2025/26.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Совладелец компании "Лукойл" Вагит Алекперов заявил, что в следующем сезоне московский футбольный клуб "Спартак" выиграет чемпионат России.
В воскресенье "Спартак" в серии послематчевых пенальти обыграл "Краснодар" (1:1, 4:3 по пенальти) в суперфинале Кубка России. Московский клуб в пятый раз в своей истории стал обладателем Кубка России. Команда завоевала первый трофей под руководством Хуана Карлоса Карседо, который был назначен главным тренером в январе.
"Потрясающая игра. В следующем году будет чемпионство", - заявил Алекперов журналистам.
"Спартак" занял четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона-2025/26.