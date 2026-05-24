Фриц проиграл 148-й ракетке мира на старте "Ролан Гаррос"
22:13 24.05.2026 (обновлено: 22:19 24.05.2026)
Фриц проиграл 148-й ракетке мира на старте "Ролан Гаррос"

Американский теннисист Фриц проиграл 148-й ракетке мира на старте "Ролан Гаррос"

  • Американский теннисист Тейлор Фриц проиграл Нишешу Басаваредди в первом круге Открытого чемпионата Франции.
  • Басаваредди, занимающий 148-е место в рейтинге ATP, получил специальное приглашение (wild card) на турнир и победил Фрица (7-й номер посева).
  • Матч продолжался 3 часа 22 минуты и завершился со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:7 (9:11), 6:1 в пользу Басаваредди.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Американский теннисист Тейлор Фриц проиграл соотечественнику Нишешу Басаваредди в первом круге Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
Встреча завершилась победой Басаваредди, получившего от организаторов специальное приглашение (wild card) на турнир, над Фрицем (7-й номер посева) со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:7 (9:11), 6:1. Теннисисты провели на корте 3 часа 22 минуты.
Тейлор Фриц
1 : 36:76:77:61:6
Нишеш Басаваредди
Басаваредди занимает 148-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Фриц является девятой ракеткой мира.
В следующем раунде 21-летний Басаваредди сыграет с победителем матча Александр Шевченко (Казахстан) - Алекс Микельсен (США).
Результаты других матчей:
Жуан Фонсека (Бразилия, 28-й номер посева) - Лука Павлович (Франция) - 7:6 (8:6), 6:4, 6:2;
Якуб Меншик (Чехия, 26) - Титуан Дроге (Франция, wild card) - 6:3, 6:2. 6:4;
Нуну Боржеш (Португалия) - Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 23) - 6:3, 6:4, 6:2.
