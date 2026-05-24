Фриц проиграл 148-й ракетке мира на старте "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Американский теннисист Тейлор Фриц проиграл соотечественнику Нишешу Басаваредди в первом круге Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.

Встреча завершилась победой Басаваредди, получившего от организаторов специальное приглашение (wild card) на турнир, над Фрицем (7-й номер посева) со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:7 (9:11), 6:1. Теннисисты провели на корте 3 часа 22 минуты.