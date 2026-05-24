Фриц проиграл 148-й ракетке мира на старте "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Американский теннисист Тейлор Фриц проиграл соотечественнику Нишешу Басаваредди в первом круге Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
Встреча завершилась победой Басаваредди, получившего от организаторов специальное приглашение (wild card) на турнир, над Фрицем (7-й номер посева) со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:7 (9:11), 6:1. Теннисисты провели на корте 3 часа 22 минуты.
Roland Garros ATP
24 мая 2026 • начало в 18:30
Завершен
Басаваредди занимает 148-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Фриц является девятой ракеткой мира.
Результаты других матчей:
Якуб Меншик (Чехия, 26) - Титуан Дроге (Франция, wild card) - 6:3, 6:2. 6:4;
Нуну Боржеш (Португалия) - Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 23) - 6:3, 6:4, 6:2.
