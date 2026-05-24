В мероприятии принимают участие представители 70 партий, движений и организаций, политические и общественные деятели из более чем 100 стран.

Форум посвящен проблемам борьбы с терроризмом, империализмом, за мир и дружбу между народами.

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Открытие III международного антифашистского форума "Борьба против международного терроризма, произвола и агрессии. За мир и безопасность" состоялось в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

"Сегодня здесь, в столице нашей Родины, городе-герое Москве , компартия России вместе с народно-патриотическими силами проводит третий всемирный форум, который посвящен проблемам борьбы с терроризмом, империализмом, за мир и дружбу между народами", - сказал Зюганов в ходе открытия.

Лидер партии отметил, что на форуме собрались те, кому дорог мир и кто знает, что такое настоящая борьба с фашизмом и терроризмом - депутаты разных парламентов, комсомольцы, коммунисты, а также деятели женского, профсоюзного, патриотического, военно-спортивного движений.

« "Мы проводим этот форум в условиях, когда против русского мира НАТОвцы и англосаксы объявили войну на уничтожение великой цивилизации, имеющей тысячелетнюю историю. Цивилизации, которая трижды прикрыла хваленую Европу от набегов Батыя, Наполеона и Гитлера", - добавил политик.