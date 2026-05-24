Рейтинг@Mail.ru
В Москве открылся III международный антифашистский форум - РИА Новости, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:25 24.05.2026
В Москве открылся III международный антифашистский форум

РИА Новости: в Москве открылся III международный антифашистский форум

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМеждународный антифашистский форум в Москве
Международный антифашистский форум в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Международный антифашистский форум в Москве
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве открылся III международный антифашистский форум.
  • В мероприятии принимают участие представители 70 партий, движений и организаций, политические и общественные деятели из более чем 100 стран.
  • Форум посвящен проблемам борьбы с терроризмом, империализмом, за мир и дружбу между народами.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Открытие III международного антифашистского форума "Борьба против международного терроризма, произвола и агрессии. За мир и безопасность" состоялось в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
В мероприятии принимают участие представители 70 партий, движений и организаций, политические и общественные деятели из более чем 100 стран, включая лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова и первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
Володин отметил важность обмена опытом на антифашистском форуме
Вчера, 12:50
"Сегодня здесь, в столице нашей Родины, городе-герое Москве, компартия России вместе с народно-патриотическими силами проводит третий всемирный форум, который посвящен проблемам борьбы с терроризмом, империализмом, за мир и дружбу между народами", - сказал Зюганов в ходе открытия.
Лидер партии отметил, что на форуме собрались те, кому дорог мир и кто знает, что такое настоящая борьба с фашизмом и терроризмом - депутаты разных парламентов, комсомольцы, коммунисты, а также деятели женского, профсоюзного, патриотического, военно-спортивного движений.
«
"Мы проводим этот форум в условиях, когда против русского мира НАТОвцы и англосаксы объявили войну на уничтожение великой цивилизации, имеющей тысячелетнюю историю. Цивилизации, которая трижды прикрыла хваленую Европу от набегов Батыя, Наполеона и Гитлера", - добавил политик.
Он подчеркнул, что для борьбы с терроризмом надо иметь волю, уникальный опыт, знать свою историю и все делать для того, чтобы максимально сплотить народы.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
Антифашистский форум станет площадкой для диалога, заявил Мишустин
Вчера, 10:45
 
МоскваРоссияГеннадий ЗюгановИван МельниковГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала