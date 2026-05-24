За рулем Porsche, врезавшегося в машину футболиста, был сотрудник Х5 Group

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Х5 Group подтвердила РИА Новости, что за рулем Porsche, врезавшегося в машину футболиста, сидел сотрудник компании.
"Данные действия нашего сотрудника являются для нас недопустимыми, они не соответствуют принципам и ценностям компании", - говорится в сообщении.