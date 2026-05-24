Прудников находится на месте ДТП в Москве

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Бывший футболист "Спартака" Александр Прудников находится на месте аварии с участием автомобиля Porsche на западе Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье в пресс-службе столичного главка МВД РФ подтвердили агентству факт ДТП, не называя имени пострадавшего. По данным главка, на Мичуринском проспекте произошло ДТП с участием двух транспортных средств, в результате которого пострадал один человек.
Кроме того, на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, место ДТП оцепили.