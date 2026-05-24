17:33 24.05.2026
Дотком обвинил главу ЕК фон дер Ляйен в двойных стандартах после теракта в ЛНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ким Дотком обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в двойных стандартах.
  • Дотком призвал фон дер Ляйен уточнять факты, так как ее заявления позорят ЕС.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в двойных стандартах в отношении атаки ВСУ на общежитие в Старобельске и призвал ее уточнять факты, поскольку ее нынешние заявления позорят ЕС.
Дотком обратил внимание на публикацию фон дер Ляйен в соцсети Х, где она бездоказательно обвинила Россию в якобы атаках на мирное население Украины в ночь на воскресенье.
"Подождите. Разве незадолго до этого Украина не атаковала студенческое общежитие в ЛНР, в результате чего погиб 21 человек? Так кто же на самом деле проявляет жестокость? Кто пренебрегает человеческой жизнью и мирными переговорами? Кто совершает террор против мирного населения? Уточните факты. Вы позорите ЕС", - ответил на ее публикацию Дотком.
В воскресенье министерство обороны РФ сообщило, что армия России нанесла массированный удар возмездия, в том числе баллистическими ракетами "Орешник", по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Погиб 21 человек. Двадцать четвертое и 25 мая объявлены в ЛНР днями траура по погибшим.
В миреРоссияУкраинаЛуганская Народная РеспубликаКим Дотком (Шмитц)Урсула фон дер ЛяйенЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
