Аршавин признался, что не хотел ехать на чемпионский парад "Арсенала"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший футболист «Арсенала» Андрей Аршавин заявил, что поедет на чемпионский парад клуба в честь завоевания титула чемпиона Английской премьер-лиги.
- Аршавин отметил, что его не звали на парад и по своей воле он бы вряд ли поехал.
- «Арсенал» стал чемпионом Англии впервые с сезона 2003/2004.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший футболист "Арсенала" Андрей Аршавин заявил, что отправится на парад лондонского клуба в честь завоевания титула чемпиона Английской премьер-лиги (АПЛ).
"Меня не звали (на чемпионский парад - ред.), но, скорее всего, я сам туда поеду. Меня туда везут. По своей воле вряд ли я бы поехал, но там говорят, что все будет вокруг стадиона. Я думал, что все будет вокруг Трафальгарской площади и потом поедут к Биг-Бену, но будет скромно", - сказал Аршавин журналистам.
Аршавину 44 года, он завершил карьеру в 2018 году. Экс-футболист выступал за "Арсенал" с 2009 по 2012 год, забив за команду 31 мяч в 144 матчах. Кроме того, он трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА, а также Суперкубок России в составе петербургского "Зенита". Со сборной России дошел до полуфинала чемпионата Европы - 2008 и стал бронзовым призером турнира.