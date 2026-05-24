Аршавин признался, что не хотел ехать на чемпионский парад "Арсенала"
16:02 24.05.2026 (обновлено: 16:08 24.05.2026)
Аршавин признался, что не хотел ехать на чемпионский парад "Арсенала"

  • Бывший футболист «Арсенала» Андрей Аршавин заявил, что поедет на чемпионский парад клуба в честь завоевания титула чемпиона Английской премьер-лиги.
  • Аршавин отметил, что его не звали на парад и по своей воле он бы вряд ли поехал.
  • «Арсенал» стал чемпионом Англии впервые с сезона 2003/2004.
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший футболист "Арсенала" Андрей Аршавин заявил, что отправится на парад лондонского клуба в честь завоевания титула чемпиона Английской премьер-лиги (АПЛ).
Во вторник "Арсенал" впервые с сезона-2003/04 стал чемпионом Англии.
"Меня не звали (на чемпионский парад - ред.), но, скорее всего, я сам туда поеду. Меня туда везут. По своей воле вряд ли я бы поехал, но там говорят, что все будет вокруг стадиона. Я думал, что все будет вокруг Трафальгарской площади и потом поедут к Биг-Бену, но будет скромно", - сказал Аршавин журналистам.
Аршавину 44 года, он завершил карьеру в 2018 году. Экс-футболист выступал за "Арсенал" с 2009 по 2012 год, забив за команду 31 мяч в 144 матчах. Кроме того, он трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА, а также Суперкубок России в составе петербургского "Зенита". Со сборной России дошел до полуфинала чемпионата Европы - 2008 и стал бронзовым призером турнира.
ФутболРоссияАнглияАндрей АршавинЗенитАрсенал (Лондон)АПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
