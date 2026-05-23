Жулин заявил, что всячески поддерживает переход сына Плющенко в Азербайджан - РИА Новости Спорт, 23.05.2026
14:10 23.05.2026 (обновлено: 14:14 23.05.2026)
Жулин заявил, что всячески поддерживает переход сына Плющенко в Азербайджан

Жулин об уходе сына Плющенко в сборную Азербайджана: в России было сложно

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, будет выступать за сборную Азербайджана по фигурному катанию.
  • Заслуженный тренер России Александр Жулин считает, что в России Александру Плющенко было бы сложно пробиться в национальную сборную по фигурному катанию.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости, Олег Богатов. Решение сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко выступать за сборную Азербайджана воспринимается вполне нормально, поскольку в России Александру Плющенко было бы сложно пробиться в национальную сборную по фигурному катанию, заявил РИА Новости двукратный призер Олимпиад и заслуженный тренер России Александр Жулин.
В четверг несколько источников, не связанных друг с другом, сообщили РИА Новости, что россиянин Александр Плющенко будет выступать за команду Азербайджана. Отмечается, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала 13-летнему спортсмену открепление на заседании исполкома организации, прошедшем в четверг. После получения специального документа от Международного союза конькобежцев (ISU) он сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона.
"Да пусть он выступает за Азербайджан. В России ему пробиться в сборную будет очень тяжело, шансов очень мало. А там он, может быть, будет участвовать в чемпионатах Европы и мира. На мой взгляд, ничего страшного в этом переходе нет", - сказал Жулин.
"Моя дочка Сашенька тренировалась в одной группе и у одного тренера с Леной Рыбакиной, а она потом выиграла Уимблдон, выступая за Казахстан. И я желаю ей только добра, она все сделала правильно", - привел пример собеседник агентства.
Александр Плющенко - сын олимпийского чемпиона Турина и Сочи Евгения Плющенко. Он выступал по первому спортивному разряду и практически не принимал участия в крупнейших всероссийских стартах. Теннисистка Рыбакина до июня 2018 года выступала за Россию, а потом перешла под эгиду Казахстана. В 2022 году спортсменка победила на Уимблдоне, а в 2026 году выиграла Открытый чемпионат Австралии.
Фигурное катаниеРоссияАзербайджанКазахстанСпортЕвгений ПлющенкоАлександр ЖулинФедерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Международный союз конькобежцев (ISU)
 
