Жулин заявил, что всячески поддерживает переход сына Плющенко в Азербайджан

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости, Олег Богатов. Решение сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко выступать за сборную Азербайджана воспринимается вполне нормально, поскольку в России Александру Плющенко было бы сложно пробиться в национальную сборную по фигурному катанию, заявил РИА Новости двукратный призер Олимпиад и заслуженный тренер России Александр Жулин.