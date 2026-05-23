"Селтик" завоевал Кубок Шотландии и обновил собственный рекорд

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. "Селтик" из Глазго обыграл "Данфермлайн" в финале Кубка Шотландии по футболу.
Встреча в Глазго завершилась со счетом 3:1. В составе "Селтика" голы забили Дайдзэн Маэда (19-я минута), Арне Энгелс (36) и Келечи Ихеаначо (73). У "Данфермлайна" отличился Джошуа Купер (80).
"Селтик" в 43-й раз стал обладателем Кубка Шотландии. Ранее клуб в пятый раз подряд и 56-й раз в своей истории стал чемпионом страны. Команде принадлежат рекорды по числу побед в обоих турнирах.
"Данфермлайн", выступающий во втором дивизионе Шотландии, вышел в финал Кубка впервые с 2007 года. Клуб дважды завоевывал трофей - в 1961 и 1968 годах.