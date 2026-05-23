"Селтик" завоевал Кубок Шотландии и обновил собственный рекорд

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. "Селтик" из Глазго обыграл "Данфермлайн" в финале Кубка Шотландии по футболу.

"Данфермлайн", выступающий во втором дивизионе Шотландии, вышел в финал Кубка впервые с 2007 года. Клуб дважды завоевывал трофей - в 1961 и 1968 годах.