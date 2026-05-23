Чемпион России в составе ЦСКА Натхо завершил карьеру

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Бывший полузащитник казанского "Рубина" и ЦСКА Бибрас Натхо завершил профессиональную карьеру, сообщается в Telegram-канале московского футбольного клуба.
"Бибрас Натхо завершает профессиональную карьеру в 39 лет. Бибрас, спасибо за годы в ЦСКА, эмоции и победы! Удачи и успехов в будущем", - говорится в публикации.
Натхо выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год. В составе армейского клуба израильтянин провел 142 матча, забил 28 голов и отдал 24 результативные передачи. Вместе с командой стал чемпионом России. В "Рубине", где он отыграл 147 встреч, забив 31 мяч и сделав 34 голевых паса, полузащитник взял Кубок России.
Также Натхо играл за тель-авивский "Хапоэль" и греческие ПАОК и "Олимпиакос". На его счету 88 матчей и четыре гола в составе сборной Израиля.